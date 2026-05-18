Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial

Elon Musk sufrió una mediática derrota en tribunales luego que jurado desestimó las acusaciones que el magnate presentó contra el CEO de OpenAI, Sam Altman, por una disputa sobre la inteligencia artificial que se remonta a los orígenes mismos de la creadora de ChatGPT, poniendo fin a un juicio que duró tres semanas y que enfrentó a dos de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica.

Medios de prensa estadounidenses, reportan que la jueza federal Yvonne González Rogers avaló el veredicto del jurado y determinó que Altman y OpenAI no eran responsables, y que los cargos por incumplimiento de fideicomiso de beneficencia y enriquecimiento injusto quedaban descartados por haber sido presentados fuera de plazo.

La demanda contra Microsoft, también incluida como demandada, corrió la misma suerte.

“Hay una cantidad sustancial de evidencia que respalda el veredicto del jurado”, afirmó la magistrada al cerrar el proceso, según reporta CNBC.

El abogado principal de Musk, Steven Molo, reservó el derecho de su cliente a apelar, aunque la jueza advirtió que está preparada para desestimar una apelación “en el acto”.

El origen de la disputa

La disputa entre ambos empresarios tiene sus raíces en la propia fundación de OpenAI. Musk y Altman cofundaron un laboratorio como una organización sin fines de lucro en 2015, en un momento en que ambos eran amigos cercanos.

Sam Altman triunfó en tribunales ante Elon Musk en una disputa que tiene su origen en el inicio de OpenAI.

La fractura comenzó cuando los fundadores debatieron la necesidad de crear una entidad con fines de lucro para atraer talento y financiamiento; Musk, que donó US$ 38 millones a OpenAI en sus primeros años, quería el control de esa estructura, pero los demás cofundadores se opusieron, argumentando que ninguna persona debía controlar de manera unilateral el desarrollo de inteligencia artificial general

Musk abandonó el directorio de OpenAI en 2018, y durante los cinco años siguientes las tensiones entre ambos permanecieron en gran medida fuera de la opinión pública.

La ruptura definitiva llegó en julio de 2023, cuando Musk lanzó su propio laboratorio de IA, xAI, y comenzó a acusar públicamente a OpenAI de haber abandonado sus raíces sin fines de lucro. La demanda judicial fue presentada el 29 de febrero de 2024

El equipo legal de Musk pedía que OpenAI y Microsoft devolvieran hasta US$ 134.000 millones en ganancias, que Altman y el presidente de la compañía, Greg Brockman, fueran removidos de sus cargos, y que se revirtiera la reestructuración de 2025 que fortaleció el brazo comercial de la empresa.

Los abogados de OpenAI respondieron que las donaciones de Musk nunca tuvieron restricciones y que la transformación societaria era indispensable para competir con Google DeepMind en una industria de altísimos costos.

Además, revelaron que el propio Musk había propuesto en algún momento una estructura con fines de lucro, a condición de que él conservara el control, e incluso planteó fusionar OpenAI con Tesla.

El momento clave de dos gigantes

El fallo llega en un momento clave para ambos empresarios, que se preparan para llevar sus respectivas compañías a los mercados bursátiles.

OpenAI recaudó en marzo pasado US$ 122.000 millones con una valoración superior a los US$ 850.000 millones.

Por su parte, SpaceX, que se fusionó con xAI en febrero y fue valorada en US$ 1,25 billones, presentó confidencialmente su solicitud de salida a bolsa en abril y podría publicar su prospecto esta misma semana.