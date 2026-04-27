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    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    El caso, que se inicia en California, enfrenta a dos de las figuras más influyentes de la tecnología y podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Este lunes comienza en un tribunal federal de Oakland, en California, uno de los juicios más relevantes para la industria tecnológica en años: la disputa entre Elon Musk y Sam Altman que puede definir el futuro de OpenAI.

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal. Foto: archivo.

    ¿Por qué Musk demandó a Altman?

    Según un artículo de The New York Times, el conflicto tiene raíces que se remontan a 2015, cuando Altman envió un correo a Musk proponiendo crear un laboratorio de inteligencia artificial.

    La lógica era similar a un “Proyecto Manhattan”, pero orientado al bien común. La idea era desarrollar una tecnología poderosa y compartirla con el mundo a través de una organización sin fines de lucro.

    Ese mismo año, ambos fundaron OpenAI, una entidad que terminaría siendo clave en el auge global de la IA, especialmente tras el lanzamiento de ChatGPT.

    Sin embargo, Musk abandonó la organización en 2018, tras desacuerdos internos sobre el rumbo del proyecto.

    La disputa estalló públicamente en 2024, cuando Musk demandó a OpenAI, acusando a Altman y a la compañía de haber traicionado su misión original.

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes Gonzalo Fuentes

    Según su argumento, la organización dejó de priorizar el beneficio de la humanidad para enfocarse en intereses comerciales, especialmente tras su estrecha alianza con Microsoft.

    El empresario exige más de 150 mil millones de dólares en indemnización, además de cambios estructurales en OpenAI, como la salida de Altman de su directorio y anular su transición hacia un modelo con fines de lucro.

    El juicio —que podría extenderse por varias semanas— incluirá testimonios de figuras clave del sector, como Satya Nadella de Microsoft y Mira Murati.

    También testificarán exmiembros de la junta directiva que protagonizaron la crisis interna de la compañía en 2023, cuando Altman fue despedido y reincorporado en menos de una semana.

    Las implicancias del caso

    Más allá de lo legal, el caso refleja tensiones más profundas dentro de la industria.

    “Este es solo un frente en una batalla sin cuartel entre multimillonarios por los recursos financieros, el apoyo gubernamental y, en última instancia, la supremacía de la IA”, afirmó Oren Etzioni, investigador del sector, citado por el medio estadounidense.

    OpenAI, hoy valorada en cientos de miles de millones de dólares, sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y que Musk busca frenar su avance mientras desarrolla su propio proyecto de inteligencia artificial, xAI.

    El resultado del juicio podría tener consecuencias de gran alcance.

    Una eventual victoria de Musk podría debilitar a OpenAI en un momento clave, justo cuando la compañía evalúa una posible salida a bolsa. También beneficiaría a competidores como Google y startups como Anthropic.

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal. Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz ELIZABETH FRANTZ

    En cambio, si Altman se impone, consolidaría su liderazgo en una de las empresas más influyentes del mundo tecnológico y reforzaría el modelo actual de desarrollo de la IA, basado en fuertes inversiones privadas y alianzas estratégicas.

    El veredicto, que estará en manos de un jurado, no solo definirá el futuro de OpenAI, sino también el equilibrio de poder en la carrera global por dominar la inteligencia artificial.

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