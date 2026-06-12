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    Llega un segundo sistema frontal: qué probabilidad de lluvia hay para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, el avance del nuevo sistema frontal y cuándo subirán las temperaturas sobre los 20 °C.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Llega un segundo sistema frontal: qué probabilidad de lluvia hay para la Región Metropolitana y zona central. Foto: ATON.

    Con la cordillera nevada gracias al último evento de lluvia, el frío se ha convertido en protagonista de estos días más invernales en Santiago. Desde el pasado jueves 11, perduran las bajas temperaturas en gran parte de la Región Metropolitana, una tendencia que se repetiría en lo que queda de la semana.

    Eso sí, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este viernes 12 el cielo volverá a cubrirse de nubes grises. Esto, gracias a un segundo sistema frontal que se desplazaría desde el sur de Chile hasta la zona central.

    ¿Podría caer algo de lluvia en la Región Metropolitana? ¿Qué pasará en el resto de la zona central? Esto dice el pronóstico del tiempo.

    Llega un segundo sistema frontal: qué probabilidad de lluvia hay para la Región Metropolitana y zona central. Foto: ATON.

    ¿Vuelve la lluvia a la RM? Lo que se sabe del sistema frontal

    El nuevo sistema frontal dejará lluvia considerable en las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble este viernes 12, según el pronóstico de Meteochile.

    Este frente afectará a la Región Metropolitana y zona central, pero no dejará precipitaciones en los sectores interiores. Las zonas de la cordillera tienen probabilidad de chubascos de aguanieve aislados el viernes, y el sábado 13, también se esperan chubascos de aguanieve débiles.

    El efecto más importante de este sistema frontal en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins será un cielo cubierto de nubes y temperaturas moderadas. No hay lluvia pronosticada para estas tres regiones.

    El domingo 14, el tiempo dará un vuelco radical: el cielo se despejará parcialmente en gran parte de la RM y se espera un alza en las temperaturas que sobrepasará los 20 °C.

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