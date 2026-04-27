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    “Las probabilidades de vivir 50 años más son muy bajas”: la advertencia de David Gross, premio Nobel de Física

    En una entrevista, el Nobel de Física David Gross advirtió que la humanidad podría no sobrevivir 50 años más por el riesgo de guerra nuclear y el avance de la inteligencia artificial.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Las probabilidades de vivir 50 años más son muy bajas”: la advertencia de David Gross, premio Nobel de Física

    David Gross es uno de los físicos más destacados en la actualidad. En 2004, junto a sus compañeros Frank Wilczek y H. David Politzer, recibió el Premio Nobel de Física por haber descubierto la libertad asintótica, es decir, las fuerzas entre los quarks.

    Con su trabajo, ayudó a explicar una de las fuerzas más fundamentales de la naturaleza y el comportamiento interno de la materia a nivel subatómico.

    Recientemente, fue entrevistado por el medio especializado en ciencia Live Science, donde, entre otros temas, conversaron sobre el futuro de la humanidad, en medio del vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y las guerras.

    Fue en ese contexto que Gross mencionó que es poco probable que los humanos puedan vivir 50 años más. Esta es su perspectiva.

    “Las probabilidades de vivir 50 años más son muy bajas”: la advertencia de David Gross, premio Nobel de Física. Foto: Referencial.

    Por qué la humanidad no vivirá más de 50 años, según un premio Nobel de Física

    En medio de la entrevista con Live Science, le preguntaron a David Gross si es que creía que en 50 años podría haber una “teoría unificada”, una idea ambiciosa en el mundo de la física que busca encontrar una sola teoría que explique todas las fuerzas fundamentales del universo.

    Pero la respuesta del premio Nobel sorprendió al entrevistador, pues tomó otro rumbo.

    “Actualmente, dedico parte de mi tiempo a intentar explicarle a la gente... que las probabilidades de que vivan 50 años más son muy bajas”.

    Según Gross, debido al peligro de una guerra nuclear, la expectativa de vida es de unos 35 años más.

    “Es una estimación aproximada. Incluso después del fin de la Guerra Fría, cuando teníamos tratados de control de armas estratégicas, que ya no existen, se estimaba que había un 1% de probabilidad de guerra nuclear cada año. La situación ha empeorado muchísimo en los últimos 30 años, como se puede comprobar cada vez que se lee el periódico”, dijo el físico.

    “Las probabilidades de vivir 50 años más son muy bajas”: la advertencia de David Gross, premio Nobel de Física. Foto: Referencial/Archivo.

    Entonces, el entrevistador le pregunta qué podemos hacer para reducir ese riesgo “inminente”.

    El premio Nobel le respondió: “Hay medidas que son fáciles de tomar, al menos para las naciones. Por ejemplo, hablar entre sí”.

    Sin embargo, destacó que en los últimos 10 años, “ya no existen tratados. Estamos entrando en una increíble carrera armamentística. Tenemos tres superpotencias nucleares y se habla del uso de armas nucleares”.

    “Hay una guerra importante en pleno desarrollo en el centro de Europa. Estamos bombardeando Irán. India y Pakistán estuvieron a punto de entrar en guerra. Eso ha aumentado la probabilidad”.

    Ahora, la combinación de guerra nuclear con inteligencia artificial también representa un gran peligro, según el físico. Es muy probable que la IA aprenda a lanzar armas nucleares y que estas armas sean cada vez más sofisticadas.

    Gross reconoció que le asusta este escenario, y que la IA llegue a ser tan desarrollada que pueda tomar decisiones por sí sola, en algún nivel.

    “Me pediste que pensara en el futuro, y llevo unos años obsesionado con eso. No con el futuro de las ideas y la comprensión de la naturaleza, sino con la supervivencia de la humanidad”.

    Lee también:

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