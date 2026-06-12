Canadá no puede celebrar en su fiesta y solo rescata un empate ante Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026

Toronto fue el escenario de un momento histórico para Canadá, que por primera vez es anfitrión de un Mundial adulto. La fiesta estuvo precedida por una ceremonia inaugural con diversas figuras para luego dar paso al duelo entre los locales y Bosnia y Herzegovina, que abrió los fuegos del Grupo B y que terminó con un entretenido empate 1-1.

Los norteamericanos disputan su segunda certamen planetario consecutivo y llevan adelante un revolucionario proceso de la mano del estadounidense Jesse March. Mientras que los europeos se colaron en la cita tras dar el batacazo y eliminar a Italia en el repechaje, con Edin Dzeko a la cabeza. Eso sí, esta vez, el veterano astro estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

Desde el primer minuto, el elenco local, que no contó con su estrella Alphonso Davies por lesión, salió a presionar en territorio rival, generando bastante peligro. De hecho, a los 17′, Jonathan David falló un remate solo desde el punto penal. Cuatro minutos después, el elenco bosnio aprovechó su fortaleza aérea y, tras un doble cabezazo en el área, Jovo Lukic venció la débil salida del arquero Maxime Crépeau y abrió la cuenta.

El tanto fue un mazazo para el dueño de casa, que no cesó de atacar, pero con poca claridad y efectividad. Por momentos, abusaron de los centros, pero ahí se encontraron con el poderío por arriba de su adversario, que no dudó en agruparse y esperar en su zona.

La reacción local

En el inicio del complemento, el local nuevamente fue con mucho ímpetu a buscar el empate, explotando las bandas y llegando con mucha profundidad. A los 53′, casi llega el empate, tras una gran jugada colectiva, pero el travesaño lo impidió. Un minuto después, el portero canadiense estuvo brillante en el achique para impedir el 0-2.

El asedio continuó sobre la valla bosnia, pero los pupilos de Sergej Barbarez resistían y apostaban por concretar algún contraataque o un balón detenido. Corría el reloj y el dueño de casa no llegaba al empate. Sin embargo, la solución estaba en la banca. El recién ingresado Cyle Larin capturó una pelota suelta en el área y puso el empate, a los 79′, apenas tres minutos después de su entrada a la cancha.

El margen que le quedó al local para desnivelar fue estrecho. Mantuvo la presión para ir por el triunfo, pero el conjunto bosnio defendió con fuerza y aguantó los embates para firmar una igualdad que deja al local con un sabor amargo, a la espera de lo que suceda en el otro partido del grupo, entre Suiza y Qatar, que se enfrentarán este sábado. Eso sí, Canadá sí consiguió su primer punto en un Mundial. Un pequeño consuelo tras un debut agridulce.