Quiroz adelanta que el gobierno impulsará reformas laborales y al mercado de capitales

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que el gobierno está trabajando en medidas de adaptabilidad laboral y en una reforma al mercado de capitales. “Hay iniciativas de ley que el Ministro del Trabajo está viendo y que va a proponer próximamente, son medidas que van dirigidas a la adaptabilidad laboral, que el mercado está reclamando fuertemente por eso”, dijo Quiroz en entrevista con Diario Financiero.

Precisó que “una de las medidas que es muy natural que se piense es en las 40 horas. (...) La pregunta central es cómo se miden, si las miden en un mes o las miden en un año. Hay muchos países desarrollados que tienen un régimen de 40 horas, pero los miden en promedio anual. Y eso permite mayor adaptabilidad en las actividades que son temporales, como el turismo, el agrícola”.

Agregó que hay una serie de otras cosas en materia de adaptabilidad laboral, como la polifuncionalidad y que todo eso ha estado en la discusión por mucho tiempo entre los economistas especialistas en el tema, y afirmó que el ministro de Trabajo, Tomás Rau, es un experto en la materia y que “vamos a tener prontamente también una propuesta en esa línea”.

Adicionalmente manifestó que desde Hacienda también se hará un planteamiento de reforma al mercado capitales y que además “tenemos una propuesta que no sabemos cuánto la vamos a adelantar, por la vía de algunas indicaciones en el mismo proyecto actual (...), pero es algo que también dijimos durante el periodo de campaña, que es la promoción de los servicios de exportación, de la exportación de servicios no tradicionales, especialmente los basados en el conocimiento”.

Al respeto, indicó que ese es un tema muy potente, ya que es una decisión de transformación productiva, porque en la actualidad el país exporta US$3.000 millones en esos servicios, lo que, a su juicio, está muy invisibilizado.

Consultado sobre si dichas iniciativas implicarían enviar proyectos de ley al Congreso, afirmó que efectivamente requieren de ese trámite legislativo.

Asimismo indicó que el crecimiento económico este año será menor al 2%y probablemente estará cerca del 1,8%.