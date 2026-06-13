Quién era el “Niño Guerrero”, el máximo líder del Tren de Aragua que murió en operativo de Estados Unidos en suelo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche de este viernes la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, identificado como el máximo líder del Tren de Aragua, la organización criminal nacida en Venezuela y con presencia en varios países de América Latina, incluido Chile.

Según informó el mandatario estadounidense, Guerrero fue abatido durante una operación militar desarrollada en el estado venezolano de Bolívar, en un procedimiento ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos.

Quién era el “Niño Guerrero”

Guerrero Flores, de 43 años, nació en Maracay, capital del estado de Aragua, y pasó de ser un delincuente vinculado a robos, tráfico de drogas y otros delitos comunes a convertirse en el principal rostro de una de las organizaciones criminales más expansivas de la región.

Su historial delictual comenzó a inicios de los años 2000. Entre los hechos que se le atribuyen figuran ataques contra instalaciones policiales y el homicidio de un funcionario, antecedentes que derivaron en su detención en 2010 y posterior ingreso al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.

Aunque escapó del recinto en 2012, fue recapturado al año siguiente. Ya de regreso en prisión, consolidó su liderazgo sobre el Tren de Aragua y transformó Tocorón en el principal centro de operaciones de la organización criminal.

Diversas investigaciones sostienen que durante años ejerció un control prácticamente absoluto dentro del penal, donde contaba con privilegios inusuales para un recluso. En el recinto funcionaban comercios, restaurantes, zonas recreativas e incluso espacios destinados a eventos, mientras la organización financiaba sus operaciones mediante extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos.

Bajo su liderazgo, el Tren de Aragua comenzó a expandirse fuera de Venezuela a partir de la década pasada. La organización extendió sus actividades a países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, donde sus integrantes han sido vinculados a delitos como secuestros, extorsiones, trata de personas, homicidios y tráfico de drogas.

Para 2020, distintas estimaciones situaban en cerca de mil los integrantes que respondían a la estructura encabezada por el “Niño Guerrero”, consolidando al Tren de Aragua como una de las mayores amenazas de seguridad en la región.

Su paradero se convirtió en una incógnita desde septiembre de 2023, cuando las autoridades venezolanas intervinieron Tocorón para recuperar el control del penal. Sin embargo, al momento del operativo ni Guerrero ni otros líderes de la organización fueron encontrados en el recinto.

Desde entonces, distintos organismos de seguridad de la región mantenían búsquedas activas para dar con su ubicación. En Chile, además, su nombre apareció en investigaciones relacionadas con la expansión del Tren de Aragua y diversas causas vinculadas al crimen organizado.

La muerte de Guerrero representa uno de los golpes más significativos contra la cúpula de la organización criminal desde su surgimiento, aunque autoridades y especialistas han advertido que la estructura del Tren de Aragua continúa operando a través de distintas células en varios países de América Latina.