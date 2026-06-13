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    Trump informa la muerte de “Niño Guerrero”, máximo líder del Tren de Aragua

    El presidente de Estados Unidos informó en redes sociales que el Comando Sur ejecutó la operación que eliminó al jefe de la organización criminal venezolana con la ayuda de Venezuela. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó la muerte y detalló que el operativo se realizó a principios de esta semana.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la noche de este viernes que el Comando Sur del Ejército EE.UU. ejecutó un “ataque cinético rápido y letal” en territorio venezolano que habría provocado la muerte de “Niño Guerrero”, el máximo líder del Tren de Aragua.

    En una publicación en redes sociales, Trump aseguró que la operación eliminó con “éxito” a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el jefe de la organización criminal venezolana, una de las más peligrosas del continente.

    “Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”, afirmó el mandatario estadounidense en Truth Social.

    Para luego apuntar: “Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”.

    En el texto, el magnate republicano detalló que la acción se coordinó estrechamente “con nuestros aliados en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”.

    “Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”, finalizó.

    Poco después de la publicación de Trump, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, corroboró el fallecimiento del líder criminal y dio más detalles de la ofensiva, asegurando que esta se realizó a principios de esta semana, “en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas”.

    “Se confirmó la muerte del fundador y líder del TdA (Tren de Aragua), Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, durante el ataque", declaró Hegseth en su cuenta en X.

    Para luego, al igual que el mandatario de EE.UU., también destacar el papel de Caracas en la misión: “Esta operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”.

    “Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de seguridad, como Venezuela —y los países miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C)— para combatir a nuestros enemigos", declaró.

    Más sobre:Donald TrumpNiño GuerreroComando SurAtaqueTren de AraguaVenezuelaMundo

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