Trump informa la muerte de “Niño Guerrero”, máximo líder del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la noche de este viernes que el Comando Sur del Ejército EE.UU. ejecutó un “ataque cinético rápido y letal” en territorio venezolano que habría provocado la muerte de “Niño Guerrero”, el máximo líder del Tren de Aragua.

En una publicación en redes sociales, Trump aseguró que la operación eliminó con “éxito” a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el jefe de la organización criminal venezolana, una de las más peligrosas del continente.

“Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”, afirmó el mandatario estadounidense en Truth Social.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Para luego apuntar: “ Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”.

En el texto, el magnate republicano detalló que la acción se coordinó estrechamente “con nuestros aliados en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”.

“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”, finalizó.

Poco después de la publicación de Trump, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, corroboró el fallecimiento del líder criminal y dio más detalles de la ofensiva, asegurando que esta se realizó a principios de esta semana, “en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas”.

“Se confirmó la muerte del fundador y líder del TdA (Tren de Aragua), Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, durante el ataque" , declaró Hegseth en su cuenta en X.

Earlier this week, the @DeptofWar — in full collaboration with Venezuelan security forces — conducted a kinetic strike on a Tren de Aragua (TdA) compound in Venezuela. TdA founder & leader Hector Rusthenford Guerrero Flores, aka “Niño Guerrero,” was confirmed killed during the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 13, 2026

Para luego, al igual que el mandatario de EE.UU., también destacar el papel de Caracas en la misión: “Esta operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”.

“Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de seguridad, como Venezuela —y los países miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C)— para combatir a nuestros enemigos", declaró.