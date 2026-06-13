Malas condiciones de ventilación obligan a declarar la tercera preemergencia ambiental en la Región Metropolitana

La Delegación Presidencial Metropolitana declaró para este sábado la tercera preemergencia ambiental de carácter preventivo debido a las malas condiciones de ventilación en la Región Metropolitana (RM).

La determinación fue una recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medioambiente de la RM debido a las malas condiciones del aire.

Respecto de la calidad del aire, este viernes, las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente estuvieron en el rango de regular y bueno.

“Hasta la fecha en la Región Metropolitana se han constatado 2 preemergencias y 12 alertas ambientales por MP2.5″, señala la respectiva seremía.

Asimismo, se informa que para este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un régimen anticiclónico en superficie y dorsal en altura.

Las temperaturas previstas estarán entre los 8°C y 16°C, no existiendo probabilidad de advección hacia el poniente y centro de la cuenca de la Región Metropolitana.

Asimismo, la autoridad llamó a respetar las restricciones vigentes durante este tipo de episodios, como la prohibición de usar calefactores a leña, incluidos los pellet, como también la prohibición de realizar quemas agrícolas.

Restricción vehicular

Durante este tipo de Gestión de Episodios Críticos ambientales, al transporte de carga con sello verde (camionetas, furgones y camiones) se le aplica restricción vehicular de dos dígitos, que en este caso corresponde a las patentes que terminan en 8 y 9.

Mientras que para aquellos vehículos de carga sin sello, aplica a las placas que terminan en 0, 1, 2 y 3.

Para autos sin sello verde y motos hasta el año 2002 también hay restricciones de circulación entre las 7.30 y las 21 horas.

Al interior del Anillo Américo Vespucio no pueden circular los vehículos cuyas patentes terminan en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Fuera de ese radio, además de San Bernardo y Puente Alto, aplica para las patentes terminadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Para los buses de transporte privado de pasajeros -que incluye buses interurbanos y rurales- también aplica restricción para los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.