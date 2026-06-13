Arrau y muerte de líder del Tren de Aragua: “Un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió la noche de este viernes a la muerte del líder del Tren de Aragua, conocido como “Niño Guerrero”, poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump diera a conocer su fallecimiento tras un ataque en tierras venezolanas.

“La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente” , afirmó el secretario de Estado en redes sociales.

En su publicación en X, Arrau además se refirió a la colaboración entre Estados Unidos y las autoridades de Venezuela para eliminar al máximo jefe del grupo criminal, catalogándola de “especialmente esperanzadora”.

La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente.



Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades… https://t.co/7fPJJiea9X — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 13, 2026

Asimismo, la autoridad ministerial relacionó el ataque del Ejército estadounidense con los esfuerzos nacionales para detener el accionar de la banda venezolana. “Esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas”, señaló.

Aunque advirtió que “la caída de un líder no significa el fin de una organización como esta”, para después asegurar que “por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes , fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado”.

Las palabras de Arrau se conocieron poco después de que Trump informara a través de su cuenta en Truth Social que un “ataque cinético, rápido y letal”, ejecutado por el Comando Sur, había provocado la muerte de “Niño Guerrero”.

Más tarde, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, corroboró el fallecimiento del líder criminal y dio más detalles de la ofensiva, asegurando que esta se realizó a principios de esta semana “en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas”.