Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming
La selección del país anfitrión tiene su debut este viernes como parte del Grupo D.
Estados Unidos tiene su debut como país anfitrión del Mundial de Fútbol 2026 y recibe a Paraguay este viernes, en la primera fecha del Grupo D.
Al igual que en México y Canadá, otras dos naciones sede del evento global, se prepara un espectáculo de inauguración previo a este duelo.
Cuándo juega Estados Unidos vs. Paraguay
El partido de Estados Unidos contra Paraguay es este viernes 12 de junio, a las 21:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Los Ángeles de California.
Dónde ver a Estados Unidos vs. Paraguay
El partido de Estados Unidos contra Paraguay se transmite en televisión abierta mediante Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del evento va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.
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