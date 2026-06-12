SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    La selección del país anfitrión tiene su debut este viernes como parte del Grupo D.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming. Foto referencial de archivo ussoccer.com

    Estados Unidos tiene su debut como país anfitrión del Mundial de Fútbol 2026 y recibe a Paraguay este viernes, en la primera fecha del Grupo D.

    Al igual que en México y Canadá, otras dos naciones sede del evento global, se prepara un espectáculo de inauguración previo a este duelo.

    Cuándo juega Estados Unidos vs. Paraguay

    El partido de Estados Unidos contra Paraguay es este viernes 12 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Los Ángeles de California.

    Dónde ver a Estados Unidos vs. Paraguay

    El partido de Estados Unidos contra Paraguay se transmite en televisión abierta mediante Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del evento va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Copa Mundial de la FIFACopa Mundial de la FIFA 2026Estados UnidosParaguayEstados Unidos - ParaguayDónde verVer en vivoVer en streamingVer onlineHorarioHora ChileInauguraciónShow inauguralCHVChilevisionDGODirectvDirectv GoDSportsParamount+Paramount PlusCHV en vivoDisney+Chilevision en vivoPartidos hoy MundialQuién juega hoy en el MundialQuién juega hoyMundial hoyPartidos hoy

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detiene a dos sujetos dedicados al robo en estaciones del Metro: uno había escapado a Argentina

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    Corte de Santiago revisa apelación: exjueza Ángela Vivanco busca revertir su prisión preventiva

    El dólar extiende su caída y busca cerrar la semana con retrocesos

    Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo

    Schalper cuestiona a Boric por cobros del CAE y apunta que “mucha gente dejó de pagar porque él hizo una promesa que no cumplió”

    Lo más leído

    1.
    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    2.
    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    3.
    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    4.
    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    6.
    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detiene a dos sujetos dedicados al robo en estaciones del Metro: uno había escapado a Argentina
    Chile

    Detiene a dos sujetos dedicados al robo en estaciones del Metro: uno había escapado a Argentina

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Corte de Santiago revisa apelación: exjueza Ángela Vivanco busca revertir su prisión preventiva

    El dólar extiende su caída y busca cerrar la semana con retrocesos
    Negocios

    El dólar extiende su caída y busca cerrar la semana con retrocesos

    Las capitales regionales Rancagua, Valparaíso, Santiago, Chillán y Talca superan la tasa nacional de desempleo de 9,1%

    Las propuestas de las forestales para la ley de fomento que trabaja el gobierno para al sector

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer
    Tendencias

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Llega un segundo sistema frontal: qué probabilidad de lluvia hay para la Región Metropolitana y zona central

    En vivo: Irán sale a demostrar su juego contra Nueva Zelanda en Estados Unidos
    El Deportivo

    En vivo: Irán sale a demostrar su juego contra Nueva Zelanda en Estados Unidos

    En vivo: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa comienza su aventura contra Arabia Saudita

    En vivo: Bélgica quiere demostrar su favoritismo para quedarse con el liderato del Grupo G contra Egipto

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop
    Cultura y entretención

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop

    De 31 Minutos al ejército de terracota: las exposiciones del Centro Cultural La Moneda adquieren nueva vida

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado
    Mundo

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado

    Irán señala que defenderá su “independencia, dignidad e integridad territorial” a pesar de las amenazas de Estados Unidos

    Egipto pide a Estados Unidos e Irán “aprovechar la oportunidad” para lograr un acuerdo para “poner fin a la guerra”

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas