Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming. Foto referencial de archivo ussoccer.com

Estados Unidos tiene su debut como país anfitrión del Mundial de Fútbol 2026 y recibe a Paraguay este viernes, en la primera fecha del Grupo D.

Al igual que en México y Canadá, otras dos naciones sede del evento global, se prepara un espectáculo de inauguración previo a este duelo.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Paraguay

El partido de Estados Unidos contra Paraguay es este viernes 12 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Los Ángeles de California.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Paraguay

El partido de Estados Unidos contra Paraguay se transmite en televisión abierta mediante Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del evento va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.