El “padre de la IA” advierte sobre los peligros de esta tecnología: “Solo hay un camino para sobrevivir”

El “padre de la IA” advierte sobre los peligros de la tecnología: “Solo hay un camino para sobrevivir”

Le dicen el “padre de la IA”, es premio Nobel de Física y extrabajador de Google. El científico informático Geoffrey Hinton fue partícipe de la creación de la Inteligencia Artificial, pero hoy mira el escenario con recelo, pues los peligros de esta tecnología, para él, son inminentes.

En Ai4, una conferencia celebrada en Las Vegas, Hinton aseguró que las empresas tecnológicas no están tomando las decisiones correctas para evitar que la IA “termine con la humanidad”.

Y es que, según él, esta tecnología pronto será más fuerte y dominante, y dejará a los humanos sumisos y doblegados ante su propia voluntad. “No va a funcionar. Van a ser mucho más inteligentes que nosotros” , advirtió el experto.

El “padre de la IA” advierte sobre los peligros de la tecnología: “Solo hay un camino para sobrevivir”. Foto: REUTERS.

Cómo sobrevivir a la Inteligencia Artificial según Geoffrey Hinton

De acuerdo a Hinton, el futuro para la humanidad no es tan prometedor, si es que la IA sigue avanzando casi sin límites como lo hace ahora.

Para el experto, estos sistemas pronto podrán controlar a los humanos “tan fácilmente como un adulto puede sobornar a un niño de tres años con dulces”.

El hombre explicó que pensar que la IA siempre estará bajo el control humano es poco realista. El orden de jerarquía podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos, sin que nos demos cuenta, y la humanidad fracasaría. “Tendrán todo tipo de formas de eludirlo”, dijo.

Y es que, hasta el momento, hay evidencias de que algunas IA han engañado o manipulado a personas para alcanzar sus propios objetivos , como cuando un chatbot intentó chantajear a un ingeniero con pruebas de una infidelidad que obtuvo, sin permiso, de su correo electrónico.

Por ello, para Hinton, el único camino para sobrevivir a esta tecnología no es forzar su sumisión, sino enfocarse en que los modelos sean empáticos y se preocupen por la humanidad, para que así no representen un problema cuando nos superen en poder e inteligencia.

En pocas palabras, sugirió que los desarrolladores de IA traten de implementar un sistema que tenga “instinto maternal” : que la tecnología sea una madre que quiera cuidar a sus hijos.

“El único modelo que tenemos de algo más inteligente controlado por algo menos inteligente es una madre controlada por su bebé”, dijo Hinton en el evento, según recogieron desde CNN.

Los peligros de la Inteligencia Artificial General (AGI)

Si la IA actual ya nos sorprende actualmente, en unos años, la inteligencia artificial general (AGI por sus siglas en inglés) será desconcertante. Se trata de la superinteligencia que podría tener la IA con el desarrollo de nuevas tecnologías.

Para Hinton, esta se desarrollará entre cinco y veinte años más, y revolucionará la forma en la que vivimos y nos relacionamos en el mundo entero.

“Vamos a ver medicamentos radicalmente nuevos. Vamos a tener tratamientos contra el cáncer mucho mejores que los actuales” , dijo, sobre el lado positivo de este posible avance.

Pero para evitar los perjuicios de la tecnología, y la posibilidad de que la IA domine a la humanidad, el experto vuelve a hacer énfasis en la necesidad de seguridad que requiere su desarrollo.

Mirando hacia atrás, cuando estaba haciendo funcionar por primera vez a la IA a toda costa, Hinton pronunció: “Ojalá también hubiera pensado en los temas de seguridad”.