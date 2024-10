Geoffrey Hinton, ganador del Nobel de Física, advierte sobre los peligros de la IA: “Tomará el control de nuestra vida”

A sus 76 años, el informático Geoffrey Hinton acaba de ser reconocido con el premio Nobel de Física. El científico de la Universidad de Toronto, junto a un colega de Princeton, John Hopfield, fue premiado por “sus descubrimientos e invenciones fundamentales” que permitieron que la Inteligencia Artificial pueda aprender.

Pero, paradójicamente, él mismo está advirtiendo sobre el peligro que representa esta tecnología para la humanidad.

Ahora que forma parte del grupo de científicos más reconocidos, junto a Albert Einstein, Hinton —a quien también le llaman “el padrino de la Inteligencia Artificial”— aprovechó la cobertura para alertar sobre los peligros de la IA que él ayudó a desarrollar.

“No tenemos experiencia sobre lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros”, dijo en la conferencia de prensa de los premios Nobel.

Y es que, según sus conocimientos, es posible que en unos años más la IA esté tan desarrollada que intente, por sobre todas las cosas, tomar el control de la vida humana.

Geoffrey Hinton, ganador del Nobel de Física, advierte sobre los peligros de la IA. Foto: REUTERS.

La advertencia de Geoffrey Hinton sobre la Inteligencia Artificial

Hinton solía trabajar en las oficinas de Google hasta 2023. En ese momento, las preocupaciones sobre el vertiginoso desarrollo de la IA lo obligaron a dejar su trabajo, pues está a favor de detener el desarrollo de esta tecnología, al menos hasta que sea seguro que continúe creciendo.

Aunque reconoció que la IA “va a ser maravillosa en muchos aspectos, en áreas como la atención médica”, el informático británico declaró que no hay que dejar de lado los posibles riesgos que trae consigo.

“También tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control”.

Según el científico, mientras más avance la IA, más peligrosa se volverá e, incluso, podría llegar al punto de rebelarse contra la humanidad, una trama parecida a la que nos ofrece la ciencia ficción en películas como Terminator.

“Mira cómo era hace cinco años y cómo es ahora. En este momento, (los sistemas de inteligencia artificial) no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán”, dijo el experto a la BBC.

Así como van las cosas, el Nobel de Física advirtió que “dentro de 5 o 20 años, habrá una probabilidad del 50% de que tengamos que afrontar el problema de que la Inteligencia Artificial intente tomar el control de nuestras vidas”.

Y aunque su galardón reconoce que él mismo hizo posible la hazaña de haber permitido el aprendizaje automático en redes neuronales artificiales, Hinton dijo encontrar consuelo “con la excusa normal. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más”, declaró a The New York Times.

El peligro inminente de la IA según el Nobel Geoffrey Hinton

Una posible sublevación de la Inteligencia Artificial podría estar gestándose para los próximos años, según el pronóstico del científico Geoffrey Hinton, pero también hay preocupaciones sobre esta tecnología en el corto plazo.

Una de ellas, es que Internet esté lleno de fotos, videos y textos falsos que un usuario promedio no sabrá reconocer.

“Ya no podrán saber qué es verdad”.

Además, la combinación entre chatbots que sean más inteligentes que los humanos y que sean “malos actores” es una situación “aterradora” para Hinton, pues esto podría permitir “a los líderes autoritarios manipular a sus electores, cosas así”, dijo en conversación con la BBC.

Otra de sus preocupaciones es cómo la Inteligencia Artificial comenzará a revolucionar el mercado laboral: su ideal era que esta tecnología pudiera “complementar” a los humanos, pero todo apunta a que simplemente los reemplazará y eliminará millones de puestos de trabajo.

“Quita el trabajo pesado”, pero también “podría quitar más que eso”.

Pero la inquietud más grande de Hinton es que la tecnología amenace a la humanidad, que pueda crear sus propias armas autónomas y que se conviertan en “robots asesinos”.

Después de trabajar en el rubro arduamente, se dio cuenta que los sistemas de IA “a menudo aprenden un comportamiento inesperado, debido a la gran cantidad de datos que analizan”.

Y, en general, las empresas estarían dejando que la tecnología comience a generar sus propios códigos, advirtió.

“Las personas y las empresas permiten a los sistemas de Inteligencia Artificial no solo generar su propio código, sino también ejecutar ese código por su cuenta. Algunas personas creían en la idea de que estas cosas podían volverse más inteligentes que las personas. Pero la mayoría pensó que estaba muy lejos”.

Continuó: “Yo mismo pensé que estaba muy lejos, que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más. Obviamente, ya no pienso así”.

En esta línea, teme que la competencia que se ha generado entre las grandes empresas como Google y Microsoft se convierta en una carrera global que no está siendo regulada internacionalmente.

A diferencia de la creación y manejo de armas nucleares, ahora no existe ninguna forma de saber si las empresas o gobiernos están trabajando en la IA en completo secreto.

Aunque aseguró que Google estuvo actuando “de forma muy responsable” con la IA hasta 2022, sin la intención de lanzar productos que podrían dañar a la humanidad, desde que Microsoft entró a la carrera, ambas empresas están desfiándose constantemente.

Fue por esto que renunció a su trabajo en Google, para poder expresar sus opiniones de forma libre.

“Me fui para poder hablar sobre los peligros de la Inteligencia Artificial sin considerar cómo afecta esto a Google”.

Ahora, después de haber ganado el premio Nobel, su mensaje es que los científicos del mundo puedan colaborar para desarrollar estrategias y formas que puedan controlar a la IA, antes de que sea demasiado tarde.