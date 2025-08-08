“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

“No puedo vivir sin ChatGPT”. Esa frase se ha vuelto más común el último año, y es que este chatbot de Inteligencia Artificial —creado por OpenAI— se ha vuelto la herramienta indispensable de millones de personas que lo utilizan para su trabajo, vida diaria y como buscador.

Según la empresa, tienen 700 millones de usuarios activos semanales.

Su gracia principal es que te habla como un par. Es “experto” en lo que sea que le preguntes, y sigue órdenes al pie de la letra (siempre que estén dentro de su marco ético).

Ahora, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, anunció que la nueva y mejorada versión del chatbot ya está disponible para todos: GPT-5 .

Este nuevo modelo es el más moderno e inteligente de todas las variantes que ha presentado la empresa de tecnología. Tanto así, que el propio Altman aseguró que sería como tener una conversación con alguien que tenga un doctorado.

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT. Foto: REUTERS.

Cómo es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Desde OpenAI, aseguraron que GPT-5 es “más inteligente, más rápido, más útil y más preciso”. Tiene menos alucinaciones, entrega “respuestas expertas”, un razonamiento más profundo , entre otras características novedosas.

Además, tiene la capacidad de crear aplicaciones para teléfono, como juegos, solo siguiendo órdenes simples. GPT-5 se encargará de la codificación para hacerlo posible.

Por ejemplo, en una rueda de prensa, Yann Dubois de OpenAI le dijo a GPT-5 que creara “una aplicación web atractiva y altamente interactiva para que mi pareja angloparlante aprenda francés”. En solo un minuto, la IA generó la aplicación.

En paralelo, esta nueva versión podrá escribir y traducir textos “más convincentes y contundentes con profundidad y ritmo literario” . Así, habrían mejoras en la forma de redactar informes, correos electrónicos, memorandos, etc.

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

También mejoró en las respuestas entregadas sobre la salud. Esto, para permitir que “los usuarios estén informados y defiendan su salud”. Según la empresa, ahora tiene un mejor criterio, definido por médicos, para poder conversar sobre distintas enfermedades y condiciones médicas que pueden preocupar a los usuarios.

Las respuestas se adaptarán al contexto del usuario, tomando en cuenta el nivel de conocimiento y geografía, para hacer las preguntas correctas y ser un aliado a la hora de tomar decisiones (sin reemplazar el criterio de un profesional médico).

Otra de las novedades es que podrás personalizar tu ChatGPT: puedes elegir entre cuatro personalidades, según el tono comunicacional que quieras obtener : Cínico, Robot, Oyente y Nerd.

“Todas estas nuevas personalidades cumplen o superan nuestros estándares de evaluación interna para reducir la adulación”.