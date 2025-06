¿Dejarías que la IA controle tu hogar? Estos son los robots que podrás comprar en Chile

Hacer la vida más fácil. Esa es una de las grandes promesas de la Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que cada vez está más integrada en nuestra rutina diaria. Y aunque ya es normal usarla en el celular o el computador, ¿dejarías que te ayude en las labores del hogar?

Esta controvertida propuesta la hace Samsung, el gigante coreano que acaba de sacar una serie de electrodomésticos con IA —bautizada como Bespoke AI— y que promete disminuir el tiempo que le dedicas a las labores del hogar para disfrutar de lo que más te gusta.

Los robots limpiando la casa, lavando la ropa y haciendo las compras del supermercado mientras tú pasas tiempo en familia, o ves una buena serie, ya no es una visión futurista, sino una realidad. Desde La Tercera, lo vivimos en primera persona.

La IA está a un paso de llegar a los hogares de los chilenos, con propuestas atractivas.

La Inteligencia Artificial en los electrodomésticos del hogar

La vibrante Ciudad de México nos recibe en un día nublado. El intenso taco de los automóviles nos recuerda que, incluso ahí, a miles de kilómetros de Santiago, la vida moderna y citadina puede ser caótica y cansadora.

Tras un día ajetreado, a muchos nos esperan en casa la montaña de ropa sucia, el refrigerador casi vacío que pide a gritos que hagamos las compras y la cena que debemos idear, entre otros quehaceres. Un panorama agotador.

Sin embargo, en el LATAM Tech Seminar 2025 de Samsung nos muestran una interesante alternativa: su nueva línea blanca con IA que puede convertir tu hogar en uno que funciona casi por sí solo.

La propuesta es que un electrodoméstico se convierta en un miembro de la familia más que realiza labores de casa y que nos aliviana la carga.

Y no, no son robots humanoides que caminan de aquí para allá limpiando. (Todavía no, al menos).

Sino que los mismos electrodomésticos que usamos en la cotidianidad, como la lavadora, el refrigerador, la aspiradora y hasta el aire acondicionado, ahora utilizan la IA para perfeccionar sus tareas y ocuparse de funciones que antes requerían asistencia humana.

“Lo que estamos haciendo desde Samsung es hacer la rutina más fácil. Que en lugar de usar tu tiempo en las rutinas domésticas, que puedas dejar a la IA trabajando mientras haces deporte o lo que te gusta más” , explica Marcell Dellabarba, director de relaciones públicas de Samsung Electronics América Latina, a La Tercera.

Y es que, como dice Dellabarba, la tecnología ha llegado para quedarse. Si ya estábamos usando la IA en nuestros celulares y computadoras, “no podría ser diferente en nuestras casas”.

Cómo es la nueva línea blanca con IA de Samsung

Desplegados en la sala, estaban los cuatro nuevos electrodomésticos con IA que presentó Samsung: un aire acondicionado, una aspiradora, una lavadora-secadora y un refrigerador. Todos utilizan IA en sus funciones.

Lo primero que llama la atención es que los últimos tres tienen una pantalla táctil. Este es el nuevo concepto de la marca, Screens Everywhere (Pantallas por todos lados) para que el uso de cada aparato sea más intuitivo.

Pero el show se lo roban los mismos “robots”: la aspiradora Bespoke AI Jet Lite utiliza IA para entender en qué tipo de superficie está trabajando y adapta su potencia y uso de energía, según lo que necesite.

La lavadora-secadora, por su parte, usa AI Wash: lo único que debes hacer es poner tu ropa y apretar un botón. El aparato calculará cuánta ropa es, cuán sucia está, cuánta agua y detergente utilizará y cómo cuidar cada tela.

Y el refrigerador, una de las estrellas de esta serie, tiene las funciones más novedosas: detecta qué producto pones en él, arma una lista de alimentos (que puedes revisar en la pantalla táctil de la puerta) y, ¡te puede armar una receta con lo que tienes y hasta te dice qué productos están vencidos!