Cómo es el nuevo Galaxy S25 Ultra de Samsung disponible en Chile

Presentado hace unas semanas atrás en California, la serie Galaxy S25 ya está disponible en Chile.

Se trata del tope de gama de los teléfonos inteligentes de Samsung, con baterías y procesadores poderosos, las mejores cámaras y pantallas del mercado, pero también lo último en software y funciones optimizadas con Inteligencia Artificial (IA).

Los Galaxy S25 son teléfonos Android que utilizan One UI 7, la interfaz de usuario desarrollada y personalizada por Samsung para sus teléfonos y tabletas.

Ahí encontramos la primera novedad, llamada Now Brief, un modal que ofrece un resumen personalizado de contenido a lo largo del día.

¿Cómo funciona? Gracias a una tecnología llamada Personal Data Engine, desarrollada en colaboración con Oxford Semantic Technologies, el teléfono aprende de tus hábitos y preferencias para ofrecer sugerencias de aplicaciones o herramientas, resúmenes automáticos de reuniones, actualizaciones del clima o recordatorios importantes.

Por ejemplo, notifica de cambios de última hora en la agenda o el estado de una ruta camino al trabajo previo a salir.

Y en tiempos de big data, mantiene los datos privados de la mano de Knox, la plataforma de seguridad de la compañía, que protege los dispositivos contra amenazas y software malicioso con una serie de medidas como almacenamiento aislado, autenticación de usuarios en dispositivos y servicios (con biometría, PIN o contraseñas), notificaciones de actividades ilegales, actualizaciones de seguridad y protección contra malware y accesos no declarados a micrófono, cámara o ubicación.

Si estás evaluando comprar el flagship de Samsung para 2025, deberías leer esto antes. Acá, te ofrecemos una revisión a fondo del Galaxy S25 Ultra.

Rendimiento

Vamos a decirlo sin rodeos, el Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con el mejor procesador del momento, el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, rápido, fluido y sin un solo rastro de lag.

La documentación de la estadounidense Qualcomm asegura que incluye la CPU “más rápida del mundo”. En el caso del S25 Ultra, viene en una configuración de ocho núcleos, dos de ellos corriendo hasta 4.47 GHz y otros seis hasta 3.5 GHz.

Es decir, que la CPU sería un 45% más potente que el modelo anterior y con un 44% de ahorro energético. Un salto tecnológico relevante si consideramos las comparativas en GPU y las nuevas funciones pensadas para las posibilidades de la IA.

“Me parece bien que sea más rápido que el anterior, pero eso ya es una obligación del mercado”, dice el periodista especializado en Tecnología, Axel Christiansen.

“Cada año Qualcomm está obligado a mejorarse, porque cada año hay que sacar un modelo nuevo de teléfono y todos los avances que uno pueda decir al respecto, van a quedar obsoletos el próximo año. Sí puede marcar una tendencia sobre hacia dónde van las unidades de procesamiento de los teléfonos celulares, y es el incorporar cada vez más unidades de procesamiento de IA, para que estas funciones ocurran dentro del equipo y no en la nube, y por lo tanto sean más seguras para el usuario”, agrega.

“Más allá de lo anterior —explica Christiansen—, es solo el procesador hecho para poder decir que corre más rápido que el último iPhone”.

Pantalla y diseño

Si rebobinamos al S24 o su antecesor el S23, los Galaxy eran hasta hace poco opciones de teléfonos enormes y pesados. El nuevo S25 Ultra cambia algo de aquello y es ahora levemente más delgado y liviano.

Su pantalla es una bestia de 6,9 pulgadas, con más de 16 centímetros de alto y el característico diseño rectangular viene ahora suavizado en las esquinas.

El S25 Ultra pesa 218 gramos frente a los 233 del modelo del año pasado, con un acabado muy cómodo para el agarre, mezcla de titanio, aluminio y cristal. Todo esto, claro está, sin incluir la funda.

El centro líquido de este equipo es su pantalla Quad HD+, una de sus mayores ventajas comparativas frente a la mayoría de la competencia: hasta 120 Hz de tasa de refresco, Dynamic AMOLED 2X, HDR10 y un brillo de hasta 2.600 nits con antirreflejos ideales para exteriores.

Además, el Galaxy S25 Ultra está disponible en los siguientes colores:

Los colores disponibles del Samsung Galaxy S25 Ultra

“Creo que Samsung le apunta medio a medio con el redondeo de sus bordes y si bien no es tan pronunciado como en otros equipos de otras marcas, es lo suficientemente justo para que mejore el agarre del equipo de una manera bastante notoria”, explica a La Tercera César Silva, editor del sitio especializado en tecnología Supergeek.

“Esa sensación se traduce en una mayor sensación de seguridad al momento de tomar el teléfono, que se sienta menos resbaloso y eso en la usabilidad el usuario lo nota”, agrega.

Luego sigue: “Hay que considerar además que el diseño muy cuadrado de los anteriores Ultra provocaba también pequeñas molestias al tomarlo, sobre todo en la parte baja de la mano, esto por tener puntas más pronunciadas y con la crecida de pantallas que fue teniendo año tras año, eso complicaba más”.

Los bordes redondos del nuevo Galaxy S25 Ultra

Silva piensa que “una jugada acertada fue ganar 0.1 pulgadas gracias al refinamiento de los bordes y eso combinado con lo curvo, hace que sea hasta el momento el Galaxy Ultra con mejor agarre y eso repercutió, a su vez, en el peso que incluso lo bajó en relación al año pasado, pero tiene una pantalla más grande”.

“En cuanto a la competencia —dice el editor de Supergeek—, los reyes de los bordes curvos son los fabricantes chinos y especialmente Huawei que fue el primero en hacerlos bien pronunciados y hoy por hoy HONOR que los mantiene y mejora. Creo que en la sensación de tenerlo firme en mano siguen siendo los curvos más pronunciados como éstos los que ganan y es importante porque el usuario deja de lado la preocupación de que el teléfono se le va caer fácil”.

“Si quieres teléfonos más rectangulares o con bordes más marcados, tiene que ser uno que ofrezca una pantalla de 6.5 pulgadas para que no moleste en mano, pero si optas por pantallas más grandes como es el caso del Galaxy S25 Ultra con sus enormes 6.9 pulgadas, yo me inclinaría por los bordes curvos y que me hagan sentir un agarre seguro”, añade.

Luego, cierra: “Dentro de lo que se vende en Chile actualmente, el Galaxy no queda tan arriba en lo curvo ya que hay otros que mandan ahí como el Huawei Pura 70 Pro que es bastante curvo o el HONOR Magic6 Pro que lo ha vuelto una de sus características principales y que volverán a estar presentes en el Magic7 Pro que llegará al país en las próximas semanas”.

Cámaras

Salvo el ultra gran angular, el resto de las cámaras del S25 Ultra son las mismas del año pasado.

Otra novedad para este 2025 viene en el software, con los controles profesionales Virtual Aperture y Galaxy Log.

Acá, una prueba del zoom del Galaxy S25 Ultra en un partido de la NBA, captado por La Tercera desde el asiento más alto del Chase Center en San Francisco:

Curry desde lo alto del Chase Center, captado con un S25 Ultra

Revisemos:

Cámara principal: gran angular de 200MP , OIS F1.7, FOV 85˚.

Cámara ultra gran angular: 50MP , F1.9, FOV 120˚.

Cámara teleobjetivo: 50MP , zoom óptico 5x, OIS F3.4, FOV 22˚.

Cámara teleobjetivo: 10MP , zoom óptico 3x, OIS F2.4, FOV 36˚-

Cámara frontal: 12MP, F2.2, FOV 80˚.

“A simple vista, no hay mucha diferencia entre las cámaras del S24 y el S25 Ultra”, dice a La Tercera la creadora de contenido tras LaJoseVlog, “pero hay algunas diferencias para los fanáticos de la fotografía o para quienes necesitan de una buena resolución de cámaras y trabajan con su celular”.

Según María José, “van a notar algunas diferencias sustanciales, sobre todo en el gran angular y en los colores. Acá los colores, aunque siguen siendo levemente saturados, como los verdes, por ejemplo, se mantienen un poco más reales. Las texturas de la piel se notan, ya no se aclaran tanto como en las versiones anteriores, sino que les da ese toque que se ve como todo más bonito y más natural”.

Luego, agrega: “También el enfoque es mucho más rápido, mucho más centrado, ya sea en video o retrato o al momento de colocar un objeto con profundidad. Los S25 Ultra enfocan mucho más rápido que la versión anterior. También la estabilización de video, que la verdad cada vez mejora más y eso me gusta bastante”.

“Cuando me preguntan ‘oye, recomiéndame un teléfono para crear contenido, para poder grabar X cosa, pero que sea Android’, yo sin duda siempre voy a recomendar los Galaxy —dice LaJoseVlog—, porque creo que entregan la mejor experiencia en cuanto a cámara y son los que más se han superado en cuanto a video”.

Luego, cierra: “Si quieren grabar contenido, ya sea para YouTube o para redes sociales, con alta resolución 4K u 8K, esta es sin duda la opción”.

Batería

Pese a tener un procesador más potente que la versión anterior, el S25 Ultra gasta menos batería. El fabricante garantiza hasta 31 horas de reproducción de video, con una batería de 5.000 mAh.

En pruebas de La Tercera, la autonomía del equipo es contundente, superando a la competencia que incluso cuenta con baterías mucho más grandes. Esto se puede deber al procesamiento de imágenes y la eficiencia energética de pantalla que indica Samsung en su documentación.

Lo cierto es que el S25 Ultra ofrece mejores consumos en reposo y supera fácilmente las 24 horas de duración, usando por varias horas programas de mensajería (WhatsApp, Slack), noticias (WSJ, NYTimes, La Tercera EA), productividad (Jetpack, Google Drive), redes sociales (TikTok, Instagram, X) y aplicaciones más demandantes, como edición de video (CapCut) o IA (Gemini, Meta View).

“El Galaxy S25 Ultra me sorprendió gratamente en lo relativo a su autonomía. Ya que, a pesar de que posee la misma batería que el modelo del año anterior, el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy está bien optimizado para ofrecer gran rendimiento, sin consumir más”, explica a La Tercera Mario Rübke, ingeniero y creador del sitio especializado MadBoxPC.

“Uno podía utilizar el teléfono todo el día, y llegar a la noche con más de un 40% restante de carga, lo cual es excelente”, agrega.

Luego, añade: “Como punto a mejorar, me hubiese gustado una carga rápida mayor a los 45W, o carga inalámbrica magnética de más de 15W, para hacer aún más rápido el tiempo de carga”.

Cabe señalar que en el ítem de carga por cable, con el adaptador de 45W, el S25 Ultra carga por completo en aproximadamente una hora. Y hasta un 65% en 30 minutos. Posee —también— carga inalámbrica rápida 2.0.

Cómo es el nuevo Galaxy S25 Ultra de Samsung disponible en Chile

Sonido

Junto con ofrecer distintos modos de ecualización, el Galaxy S25 Ultra tiene altavoces estéreo potenciados por la filial de origen austriaco de Harman, AKG.

Reproduce, entre otros formatos de audio, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF y APE, además de códecs SSC, aptX, LDAC, aptX HD Adaptive, LHDC y LC3.

Elías Inostroza, Master Trainer de productos móviles de Samsung, responde algunas preguntas sobre el apartado de audio.

¿Qué mejoras tiene el audio del nuevo S25 Ultra respecto de su versión anterior?

Galaxy S25 Ultra cuenta con mejoras de audio tanto a nivel de software como hardware. Los altavoces estéreos potenciados por AKG entregan una experiencia de audio con bajos definidos y agudos claros. Además, la tecnología Dolby Atmos permite disfrutar contenido multimedia con la misma inmersión del cine, ya sea a través de audífonos o altavoces.

¿Cuál es la mejor calidad de audio que se puede reproducir en el dispositivo?

Actualmente, la compatibilidad del Galaxy S25 llega a niveles como aptX HD, aptX Adaptive, LDAC y LHDC, permitiendo obtener una calidad de audio premium al utilizar auriculares compatibles con estos codecs.

¿El S25 Ultra es compatible con audífonos de audio Hi Fi de otras marcas?

Sí, es compatible. Modelos destacados: Sony WH-1000XM5, Mark Levinson No. 5909, Bose QuietComfort Ultra Headphones, Grado GW100x, Sennheiser Momentum 4 Wireless y Bowers & Wilkins' Px7 S2e y Px8.

¿Y sería la mejor experiencia con una app para un melómano que quiera usar el S25 Ultra como dispositivo de audio?

Actualmente, una de las apps que ofrece la mejor calidad de audio es Qobuz, seguida por Tidal.

Otros apuntes del Galaxy S25 Ultra

El Galaxy S25 también introduce herramientas que antes estaban limitadas a software especializado, haciendo que la edición avanzada de fotos y videos sea accesible para todos.

Entre las novedades presentadas en el Unpacked, Audio Eraser fue una de las más notables.

Lo que hace es simplificar la eliminación de ruidos no deseados en videos. ¿Cómo lo hace? Audio Eraser aisla las capas de sonidos, separando voces, música, viento, naturaleza, multitudes y ruido, de manera de poder controlar qué reducir, aumentar o eliminar por completo.

Para emular una experiencia similar a una cámara réflex digital en un celular, el Galaxy S25 presenta el control de profundidad de campo con Virtual Aperture, integrado en la popular APP Expert RAW.

También incluye Galaxy Log, que permite opciones precisas de gradación de color para una producción de video más profesional.

Como recomendación, no deberías comprar un celular de alta gama solo por sus funciones de inteligencia artificial. Estos equipos, como es el caso del Galaxy S25 Ultra, ofrecen hasta siete años de actualizaciones de Android, por lo que tampoco se recomienda renovarlos año a año.

Sí es un gran equipo para alguien que quiera iniciarse en el mundo de Android o en el ecosistema de Samsung (Ring, Buds3 Pro, Fit3, Galaxy Watch7, etc.). Por ejemplo, para un usuario del S23 o de alguna versión anterior de los Galaxy, sí vale la pena el salto.

Ahora, si buscas un gran rendimiento de batería en un smartphone de gama alta, con una buena pantalla para rendir en interiores y exteriores (los antirreflejos son una delicia), y una cámara con bastante posibilidades de tiro, es muy probable que este sea el equipo que buscas.

Recomendamos el modelo más básico, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, a un precio de $1.469.990, pero el modelo de 512 GB también es una buena opción de Galaxy S25 Ultra si la versión más barata no está disponible.

Según información de la tienda de Samsung en Chile, todos los dispositivos Galaxy S25 incluyen seis meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube sin costo adicional.

(Como dato, en Chile ambos modelos se venden con el doble de almacenamiento. Es decir, llevas 512GB a precio de 256GB, o llevas 1TB a precio de 512GB. Además, puedes entregar tu equipo antiguo para reciclar y ahorrar hasta $690.000. Para más información, revisa este enlace.)