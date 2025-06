Kast lanza dardo a Chile Vamos por triunfo de Jara y envía mensaje tras dichos de Matthei: “No me equivoco dónde está el adversario”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en su tercer intento para llegar a La Moneda calificó el triunfo de Jeannette Jara (PC) en las primarias oficialistas como "la continuidad de un gobierno fracasado".

Kast entregó sus primeras declaraciones tras los comicios de este domingo acompañado por la diputada Francesca Muñoz, que durante la mañana de este lunes dejó la carrera presidencial para plegarse a la campaña de Kast.

Desde la Región del Biobío, el opositor arremetió contra la exministra comunista: “Ellos, toda la izquierda radical, ya le hicieron una propuesta a Chile hace pocos años atrás. Una propuesta refundacional, radical. No deja de llamar la atención el tratar ahora de disfrazarse con los valores patrios, con nuestra bandera nacional".

“¿Ayer alguien vio una bandera distinta a la bandera de Chile? Bueno, eso nos alegra, porque pareciera ser que el partido de la candidata de esta izquierda radical no hubiese estado presente", criticó.

El republicano también cuestionó los dichos de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien aseguró que Johannes Kaiser representa una opción “más liberal” para las mujeres, a diferencia de Kast.

Ante esto, el candidato republicano señaló: “Cualquier persona que esté al frente del actual gobierno va a contar con nuestro respeto. Y esperamos que todos ejerzan una campaña de respeto hacia el resto de las candidaturas".

“Tenemos un norte claro: no enfrentarnos entre nosotros. Yo no me equivoco hoy, no me equivoqué ayer y no me voy a equivocar mañana en dónde está el adversario de Chile”, defendió.

Al ser consultado por la responsabilidad de Chile Vamos en destacar la figura de Jara al apoyar la reforma de pensiones, el candidato afirmó que los republicanos han mantenido una “línea muy clara” de no respaldar ciertas políticas públicas impulsadas por el gobierno del Presidente Boric y agregó: “Cada uno tiene que hacerse responsable de sus votaciones”.