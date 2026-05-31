Ecuador está en la cúspide: el bicampeonato de Willian Pacho en la Champions League

Independientemente del resultado final del partido entre PSG y Arsenal, había algo claro de entrada: Ecuador iba a tener un campeón. Por un lado, Willian Pacho estaba con los parisinos. En el otro, Piero Hincapié en los londinenses. El ejemplo del gran presente futbolístico del país del Guayas, con jugadores inmersos en la elite internacional y ad portas de su participación en el Mundial, liderados por Sebastián Beccacece en la banca. Era algo histórico para el país.

Ambos son producto de la prolífica cantera de Independiente del Valle, uno de los grandes ejemplos de formación de futbolistas en la región. De hecho, fueron campeones de la Copa Libertadores Sub 20 en 2020, misma generación en la que estaba Moisés Caicedo, hoy en el Chelsea.

Para asociarlo con Chile, se puede mencionar la final de 2015 entre Barcelona y Juventus, en el Estadio Olímpico de Berlín, con Claudio Bravo y Arturo Vidal. No obstante, solo el King tuvo presencia en ese partido, con la camiseta de la Vecchia Signora. El portero era el suplente de Marc-André ter Stegen en los azulgranas. Resulta envidiable que el fútbol ecuatoriano tenga representación en los mejores equipos del mundo, una sensación que para Chile es del pasado.

Finalmente, terminó festejando Pacho. El central de 24 años, nacido en Quinindé, Esmeraldas, se ha convirtiendo en una pieza relevante en la estructura defensiva del equipo de capitales qataríes, desde que llegó en 2024. Le entregó la segunda Copa de Europa a su país, considerando que en 2025 celebró con el PSG en la goleada sobre el Inter de Milán, en Múnich.

“Estoy muy feliz y ahora toca disfrutar esto con la familia y amigos. Ha sido un año de altos y bajos, pero somos un equipo muy resiliente, que cuando hay que defender, defiende y cuando hay que atacar, ataca”, indicó el zaguero, luego de la consagración del Paris Saint-Germain, en tanda de penales.

Además, el internacional ensalzó a los Gunners: “Ha sido un gran rival. Muy fuerte en los córners y en las acciones a balón parado”. “Ahora tenemos que celebrar este triunfo, que no pasa todos los años”, agregó. Se convirtió en el sexto jugador sudamericano en ganar la Copa de Europa en años consecutivos, jugando ambas finales. Se unió a un listado que integran Rogelio Domínguez (con Real Madrid), Jair da Costa (Inter), los brasileños Marcelo y Casemiro (ambos con el Madrid), y Marquinhos, compañero de Pacho en PSG.

El multicampeón francés es el tercer club de Pacho en Europa. Antes estuvo en el Royal Antwerp de Bélgica y en el Eintracht Frankfurt de Alemania, sin embargo adquirió otro tipo de notoriedad jugando bajo el alero de Luis Enrique. Solo en Paris Saint-Germain acumula nueve títulos.

Terminada la temporada 25-26, el foco se posa en la Copa del Mundo. Para este lunes está programado que Beccacece entregue la nómina final de Ecuador para la cita a disputarse en Norteamérica, justo en el plazo máximo que indica la FIFA. Pacho es uno de los fijos. No hay duda de aquello.