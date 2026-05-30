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    Turboman, al rescate: Eduardo Vargas salva a la U del descalabro ante Deportes Concepción y le da un alivio a Gago

    Tras un primer tiempo arrollador desde el funcionamiento, Universidad de Chile llegó a complicarse de más contra el León de Collao. Sin embargo, sobre los minutos finales, el oriundo de Renca apareció para salvar a los laicos y devolverles un poco de oxígeno en la Liga de Primera.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Con un doblete, Eduardo Vargas le dio la victoria a la U sobre Deportes Concepción FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    13 días tuvieron que pasar para ver a Universidad de Chile de vuelta en la Liga de Primera. Tras aquella derrota ante Cobresal, en el campamento minero de El Salvador, y la suspensión del duelo con O’Higgins, por la estrechez en el calendario de los rancagüinos, los azules retornaron al Estadio Nacional para medirse con el complicado Deportes Concepción.

    Con una cuota de angustia, el cuadro estudiantil se llevó una victoria ajustada. El gran héroe fue Eduardo Vargas, que marcó un doblete y evitó el descalabro contra los penquistas. Respira Fernando Gago.

    Con angustia

    A diferencia del cotejo en el Cobre, “Pintita” movió la pizarra para recibir a los lilas. Juan Martín Lucero dejó de ser el centrodelantero para darle paso a Vargas, mientras que Lucas Barrera asumió el puesto en la mitad de la cancha ante la lesión de Israel Poblete. Marcelo Morales, en tanto, dejó atrás la suspensión por tarjetas amarillas y apareció por la banda izquierda en lugar de Diego Vargas.

    Con estas variaciones, el cuadro del Chuncho se vio más versátil en los minutos iniciales. Muestra de aquello fue el tempranero acercamiento de Agustín Arce, al minuto de juego, con un cabezazo que pasó muy cerca del vertical derecho. En esa misma línea, el ímpetu azul prosiguió en los pasajes venideros. El ataque de los laicos ahogó a la zaga de los sureños, que trataba aguantar con un bloque bajo muy anclado al arco de Nicolás Araya.

    Precisamente, en medio de ese estancamiento del León de Collao fue que cayó la primera cifra del compromiso. A raíz de que el equipo del BioBío agrupó muchos futbolistas en el fondo, un remate de Maximiliano Guerrero encontró la mano de un desparramado Fausto Grillo. El juez Mario Salvo requirió del chequeo VAR para cobrar el penal (es el primero a favor de la U en lo que va de Torneo Nacional) y Eduardo Vargas se encargó de mandarlo a las redes al 23′.

    La insistencia del Romántico Viajero prosiguió, con un derechazo frontal de Charles Aránguiz que fácilmente pudo ser el 2-0. Araya, esta vez, respondió con los puños.

    Teniendo en cuenta la suma y resta en las acciones, los azules le hicieron precio al rival y no lograron plasmar su superioridad arrolladora en el marcador. Y es que Deportes Concepción despertó en el segundo tiempo y le hizo saber de inmediato que su permisividad había sido costosa. A los 60′, y tras un tramo de dominio absoluto, los lilas lograron el empate. Mario Sandoval, que había ingresado en el complemento, capturó un despeje de Bianneider Tamayo y venció a Gabriel Castellón, con un potente remate que le dobló la mano y se clavó al ángulo.

    Deportes Concepción llegó a complicar a la U en el Estadio Nacional. Foto: Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    El desconcierto pasaba a estar del lado de los universitarios, que no lograban hilvanar jugadas y cometían errores imperdonables en salida. Gago, al ver la confusión, intentó refrescar el equipo con un triple cambio: Altamirano, Lucero y Assadi a la cancha.

    No obstante, ninguna de las variantes logró ser diferencial. Más bien, la fórmula para destrabar el cerrojo de los penquistas se produjo tras una insólita expulsión: Diego Carrasco, por unos supuestos insultos contra el árbitro, vio la roja a los 73′.

    Al quedarse con un hombre más, no quedó otra alternativa que ir a buscarlo. Y si bien las variantes prometían salvar al equipo, Turboman fue el que salió al rescate: tras un desborde de Fabián Hormazábal, a los 84′, Vargas apareció con su doblete. Turboman controló hacia atrás, en la entrada del área chica, y fusiló a Araya para el delirio en Ñuñoa.

    Con esta trabajada victoria, Universidad de Chile toma un poco de oxígeno en su misión de alcanzar al líder Colo Colo. Está sexto, con 20 unidades, todavía lejos de las 33 que posee el Cacique (eso sí, tienen un partido menos). Deportes Concepción, por su lado, está en zona de descenso con 11 puntos (15°).

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