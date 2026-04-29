“Es respetar el reglamento”: partido entre la U y O’Higgins se posterga por la participación celeste en Copa Sudamericana.

Universidad de Chile busca mantener su tranco ganador. Sin embargo, en la Liga de Primera ya tiene un duelo postergado. El partido entre la U y O’Higgins, originalmente fijado para el 23 de mayo en el Estadio Nacional, será reprogramado debido a la participación del conjunto rancagüino en la Copa Sudamericana.

El equipo celeste tiene compromisos internacionales el 20 de mayo ante Boston River y el 26 de mayo frente a Millonarios, lo que impide cumplir con los tiempos de descanso establecidos por las bases. “Es un respeto de lo que dice el reglamento. Ellos el año pasado reclamaron bastante por esta situación”, comenta Pablo Hoffman, presidente del elenco celeste, a El Deportivo.

Con la normativa vigente para la temporada 2026, los partidos suspendidos deben reprogramarse en un plazo máximo de 21 días. En este caso, el encuentro entre Universidad de Chile y O’Higgins deberá disputarse a más tardar a mediados de junio, dentro del margen establecido por la ANFP tras el acuerdo con TNT Sports.

La U y O'Higgins postergan su duelo. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Actualmente equipo dirigido por Fernando Gago se ubica sexto con 17 puntos en la Liga de Primera y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Tras el triunfo por 1-0 ante la UC en el Clásico Universitario, el cuadro azul enfrenta a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. Luego se mide a Unión La Calera en el mismo certamen.

La acción en Primera División recién retorna el 17 de mayo, cuando el cuadro laico viaje al norte para medirse ante Cobresal en El Salvador. Ese tramo del fixture antecede el principal ajuste logístico del mes. O’Higgins, en tanto, está cuarto en el certamen, con 19 unidades.