Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”

Poco a poco, las mujeres ganan espacio en el fútbol. Primero fue en la cancha, donde, en todo el mundo, avanzan hacia la profesionalización. En Chile, también pasa. Ahora, el paso se repite a nivel dirigencial. Tras la renuncia de Michael Clark a la presidencia de Azul Azul, Cecilia Pérez se convirtió de forma unánime en su sucesora, luego de la Junta de Accionistas realizada este martes en el CDA.

La exministra del Deporte marca un hito en el país, ya que se transformó en la primera mujer en comandar a un club de Primera División. Su asunción toma aún más peso por tratarse de Universidad de Chile, uno de los tres equipos más importantes del fútbol chileno. “Desearía que esta oportunidad la tuvieran mujeres en otros clubes. Hay dos áreas que son machistas: una es la política, donde me incorporé a los 18 años, a los 24 fui concejal. Era joven y era mujer. Éramos pocas mujeres electas, independientemente del sector. Pasó tiempo y mujeres abrieron espacio y hoy hay una gran participación. Hoy no llama la atención”, reflexionó.

“¿Dónde no hay mujeres? En el fútbol. Lo que ha pasado en la U puede ser un espacio para mujeres. Ya hubo directoras, pero sueño con tener más pares dentro del Consejo de Presidentes. Tengo que ir a Brasil para encontrar una”, sostuvo, en referencia a Leila Pereira, máxima autoridad del Palmeiras.

El primer consejo a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente históricamente machista”

Este martes se llevó a cabo la elección de los nuevos directores y se ratificó a Pérez como la nueva timonel del conjunto azul con el voto del resto de la mesa estudiantil. La exministra (también comandó la Secretaría General de Gobierno) irrumpirá en un cargo que cuenta con pocos ejemplos no solo a nivel local, sino que en todo el mundo. La realidad también se grafica en las federaciones del deporte en todo el planeta.

El caso cercano más exitoso es el de Leila Pereira, presidenta del Palmeiras desde 2021, quien es un modelo a seguir en todo el continente. Su éxito ha sido evidente, logrando dos títulos de Copa Libertadores y tres Brasileiraos. En Chile, los ejemplos existen, pero en categorías menores. Pérez será la primera en liderar un equipo de la Liga de Primera.

Cecilia Pérez junto a Michael Clark y algunos referentes del plantel de la U. Foto: Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Un hito inédito en el fútbol chileno

Los casos en el fútbol chileno son escasos, pero no por eso inexistentes. Por ejemplo, Lidia Mondaca presidió Deportes Ovalle cuando el club militaba en Primera B, en 1996.

En tanto, Ana Bull hizo lo propio con Iberia de Los Ángeles durante más de una década. Desde su llegada en 2012 hizo historia, logrando un inédito tricampeonato de la Segunda División y un ascenso a Primera B.

Al mismo tiempo, en Puerto Montt, coincidió con la era de Jessica Uribe, que también hizo historia al ascender a Primera B con los Delfines. Curiosamente, ambas se coronaron en la tercera categoría del balompié criollo en años consecutivos: “El tema de género ha ganado espacio. No es menor tener una presidenta. Eso significa que estamos en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, yo me tomé esto como un desafío, y me he sentido avalada por los hinchas y por el directorio”, aseguró en una entrevista a El Deportivo, en 2015.

En ese sentido, no fue la única vez que los albiverdes tuvieron una mujer al mando. Una década después, en noviembre de 2025, Mariana Krauss fue elegida como la presidenta de la Corporación de Deportes Puerto Montt, club que realizó un cambio institucional al traspasar a través de una concesión los derechos federativos a una Sociedad Anónima Deportiva Profesional. El timonel de dicho organismo es Patricio Andrade.

La dirigenta puertomontina se refirió al próximo mandato de Pérez en la U: “Yo lo encuentro maravilloso. Ahora, se le viene una tarea difícil, sobre todo porque es un uno de los equipos grandes. Es un equipo de Primera, con mucha gente, con sus complejidades, como son los tres más grandes, que tienen más complejidades quizá que el resto. Y efectivamente nos enfrentamos a un grupo machista, increíblemente machista, que es bien difícil de manejar. Cuando yo acepté este desafío, me encontré con algunas opiniones bastante retrógradas, por decirlo de alguna forma”, indicó Krauss en conversación con El Deportivo.

La timonel albiverde detalló diferentes situaciones con las que ha tenido que lidiar, de distintas magnitudes: “Le puedo dar un ejemplo súper concreto. A mí en general, para entrevistas y ese tipo de cosas, no me llaman. Llaman al vicepresidente. Los que entrevistan y cosas así, no es a mí. Así de corta, es impresionante”, señaló.

“Otra cosa que yo hablo con los chicos del primer equipo, porque me encuentro con ellos cuando van a entrenar, varios me dicen tía y yo le digo ‘Yo no soy tu tía, soy la presidenta o la señora o Mariana, pero no tu tía’. Porque al presidente anterior, y si viene un futuro presidente, jamás se les va a ocurrir. Son pequeños detalles que el mundo en general mira bien por encima, pero en el fondo uno tiene que empezar a marcar presencia porque si estuviera un hombre en mi puesto, no lo tratarían así. Ellos me tratan con mucho respeto, pero estoy consciente que al presidente anterior no le decían tío”, añadió.

Los cuestionados comentarios provienen generalmente de hinchas: “Si usted mira la primera publicación de cuando se anunció que yo había sido elegida presidenta, hay unos comentarios que se los encargo. ‘Oh no, salió una mujer, vamos a volver a la B, qué sabe ella’, ‘señora devuélvase a su casa a mirar realities’. Opté por reírme, pero amigas me decían ‘¿Por qué tienes que aguantar eso? ¿Cómo no te enojas?’ Pero para qué me voy a enojar, no tiene sentido. Ahora se publica algo y miro los primeros cinco comentarios para ver lo que piensa la gente, pero no miro más porque si no me vuelvo loca", reveló.

Mariana Krauss, presidenta de la Corporación de Deportes Puerto Montt. Foto: @dpmchile (Instagram).

Krauss también valora la designación de Pérez, pero también espera que esto sea replicado: “Sería bueno que hubiera más mujeres en cargos importantes en el fútbol y que la gente empiece un poco a tomar en cuenta que en realidad que seas hombre o mujer no implica nada, no implica de cómo lo vayas a hacer. Ya hemos visto éxitos y fracasos, tanto de hombres y de mujeres en todo ámbito. Por lo tanto, que sea un hombre o que no sea un hombre no debería ser causal para tener o no tener un cargo. No te hace más ni menos competente”, cerró.

“Sin duda es un hito”

Gabriela Parra se desempeñó como presidenta de Deportes Concepción. Asumió en 2022, en pleno proceso de reconstrucción del club lila. Actualmente es secretaria general de la institución, teniendo un rol trascendental en el histórico ascenso a Primera División el año pasado. El León de Collao pasó de tocar fondo con la desafiliación hasta retornar a la máxima categoría.

La extimonel del conjunto penquista también valora la presidencia de Pérez en la U: “Sin duda es un hito. No solo por ser la primera mujer en presidir un club de Primera División, sino porque ocurre en un equipo de alta visibilidad como Universidad de Chile. Eso amplifica el impacto. Más allá del nombre propio, lo relevante es que esto deja de ser excepcional y empieza a abrir camino. La industria del fútbol, que históricamente ha sido muy cerrada, comienza a reconocer que la gestión no tiene género, sino capacidades", aseguró a El Deportivo.

Al mismo tiempo, explica las dificultades que tuvo: “Mi rol como presidenta fue tremendamente desafiante, pero también muy enriquecedor, el rol de nuestra administración fue generar un modelo de negocios que pudiese traer un inversionista que logre el objetivo de llevar a Deportes Concepción a lo más alto, lo cual lo ha cumplido en tiempo récord. No podemos negar que es un ambiente históricamente machista, y eso no es un juicio, es una realidad que se expresa en dinámicas, en prejuicios y en cómo se evalúa el trabajo. Pero también creo que esos espacios se transforman ocupándolos“.

Gabriela Parra, expresidenta y actual gerenta general de Deportes Concepción.

Parra también habla del significado que implica que mujeres tomen cargos de esta magnitud: “Más que asumir con una bandera de reivindicación, uno asume con el objetivo de hacer bien el trabajo. Pero inevitablemente, al estar en ese lugar, también se genera un efecto simbólico y eso es importante, porque permite que otras mujeres se proyecten en estos roles. No debería ser un acto de reivindicación, pero hoy todavía tiene algo de eso”, aseguró.

Por otra parte, detalló las complicaciones y críticas que ha enfrentado a lo largo de su etapa como dirigente: “Cuando los resultados acompañan, todo fluye más fácil. Pero cuando no, aparecen cuestionamientos que son parte del fútbol. Creo que lo importante es tener claridad en el proyecto, en las decisiones y en el rumbo. Las críticas son parte del cargo, pero no pueden definir la gestión, hoy tenemos un gran equipo de trabajo, que ha sabido tomar buenas decisiones en momentos difíciles”, indicó.

También habló sobre los cuestionamientos enfocados en el género. “Sí, existen. Sería ingenuo decir que no. Hay comentarios que no tienen que ver con la gestión, sino con prejuicios instalados. Pero con el tiempo, cuando el trabajo se sostiene, eso pierde peso. Igual es algo que todavía está presente y que como industria tenemos que seguir abordando”, reveló.

Los comentarios machistas no le fueron ajenos: “Sí, en distintos momentos. Desde cuestionamientos velados hasta actitudes más directas de menosprecio. Fui presidenta cuando estuvimos a punto de descender y mantuvimos la categoría en 2022 en el último partido frente a Rodelindo. La cultura del fútbol es muy crítica frente a los malos resultados deportivos, por sobre los administrativos. A veces se expresa en que se duda de tus capacidades sin fundamentos, pero también creo que eso se enfrenta con trabajo, con consistencia y con resultados. Y poco a poco, esos espacios se van ganando”, cerró.