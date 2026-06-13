A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

Futbol, Huachipato vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal, juega el balon contra Huachipato durante el partido de la copa de la liga disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 07/06/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, Huachipato vs Colo Colo Group round, Copa de la Liga 2026. Colo Colo Arturo Vidal player, left right center, play the ball against Huachipato during the copa de la liga match played at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 07/06/2026 Marco VazquezPhotosport

Vuelve la acción de la Liga de Primera y con su Fecha 15 llega al ecuador de la competencia, donde Colo Colo juega de local y recibe a Cobresal.

Los Albos se presentan en lo alto de la tabla de posiciones y buscan dejar atrás su salida de la Copa de la Liga.

Cuándo juega Colo Colo vs. Cobresal

El partido de Colo Colo contra Cobresal es este sábado 13 de junio, a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal

El partido de Colo Colo contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.