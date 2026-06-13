A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming
Los Albos reciben a su rival en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.
Vuelve la acción de la Liga de Primera y con su Fecha 15 llega al ecuador de la competencia, donde Colo Colo juega de local y recibe a Cobresal.
Los Albos se presentan en lo alto de la tabla de posiciones y buscan dejar atrás su salida de la Copa de la Liga.
Cuándo juega Colo Colo vs. Cobresal
El partido de Colo Colo contra Cobresal es este sábado 13 de junio, a las 17:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal
El partido de Colo Colo contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma HBO Max.
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