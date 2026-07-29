Gajardo cuestiona dichos de Rabat sobre caso de Bernarda Vera y destaca que caso se conoció por Plan Nacional de Búsqueda

El abogado y militante del Partido Comunista (PC) Jaime Gajardo Falcón, exministro de Justicia y Derechos Humanos, respondió a los planteamientos que hizo el actual titular de la cartera, Fernando Rabat, a propósito del caso de Bernarda Vera, una mujer que figuraba como detenida desaparecida y que fue ubicada viviendo en Argentina.

En entrevista con radio Infinita, este miércoles, Rabat cuestionó la actuación del gobierno del Presidente Gabriel Boric al conocer el caso, asegurando que “hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente”.

Gajardo reaccionó con una extensa publicación en su cuenta en X en la que asegura que las declaraciones de su sucesor en Justicia a propósito de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) “no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que en dicho caso ocurrió”.

“La investigación que hoy culmina se abrió en 2024 gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Los antecedentes fueron entregados, principalmente, durante los años 2024 y 2025, en varios oficios que le envió el Programa de DD.HH. al ministro en visita del Poder Judicial Álvaro Mesa para contribuir a dicha investigación y al esclarecimiento de la verdad respecto del caso", sostuvo la exautoridad.

Jaime Gajardo sostuvo que lo planteado por Rabat da cuenta de “un desconocimiento de estos antecedentes fácticos y jurídicos, cuestión que es muy perjudicial por tratarse de un asunto investigado seriamente por la Justicia”.

“Preocupa que autoridades del Gobierno desconozcan los presupuestos básicos de una investigación judicial reservada que comenzó en el año 2024. El actual ministro de Justicia y DD.HH. se atribuye logros de una investigación judicial reservada y pone en duda la legitimidad de los esfuerzos que históricamente en distintos gobiernos se han impulsado para avanzar en verdad y justicia", agregó.

El exministro Gajardo insistió en su defensa al El Plan Nacional de Búsqueda creado en el gobierno del Presidente Boric, afirmando que “ha sido un hito histórico en la responsabilidad estatal de asumir la búsqueda y la reconstrucción de trayectorias y destino final de miles de compatriotas desaparecidos y posteriormente muertos”.

“Hago un llamado a cuidar el debate público. Existe la obligación democrática de que las autoridades deban entregar información verídica y con rigor técnico, respetando la separación de poderes y sobre todo evitando confundir a la opinión pública con fines ideológicos respecto de un asunto de reconocida sensibilidad nacional e internacional", cerró.

Tras la arremetida de la otrora autoridad, eso sí, fuentes que han seguido el caso hicieron presente que sus dichos no serían del todo exactos. Esto, porque la propia periodista del plan que investigó el asunto mencionó que los antecedentes se remitieron al ministro Álvaro Mesa recién en 2025.

Sin embargo, tras ser consultado por este medio, Gajardo clarificó el punto y detalló que en octubre de 2024 el Programa de DD.HH. de la Subsecretaría, denunció ante el ministro Mesa los hechos relativos al caso Liquiñe que incluían antecedentes, en los que junto a otras víctimas, se encontraba Bernarda Vera.

Posterior a ello, en mayo 2025, esa primera información se complementó con antecedentes específicos relativos a incongruencias en torno al paradero de la mujer.