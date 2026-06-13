Persona fallece tras caer por ladera del volcán Calbuco

Una persona falleció durante la tarde de este sábado tras caer por una ladera del volcán Calbuco, según información preliminar entregada a Carabineros del Retén Correntoso.

De acuerdo con los antecedentes, cerca de las 15.00 horas Carabineros recibió el llamado de una persona que informó haber subido al volcán junto a un amigo. Durante el descenso, la víctima habría caído cerca de 200 metros, siendo encontrada posteriormente sin signos vitales.

Personal policial mantiene comunicación con quien denunció el hecho, mientras se coordinan las labores para recuperar el cuerpo.

La Fiscalía instruyó el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile y de personal del GOPE para realizar las labores de extracción.

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