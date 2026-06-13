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    Prisión preventiva para acusado de agredir a su expareja y atropellar a carabinero

    El imputado fue detenido ayer en el sector de La Pólvora tras una persecución iniciada en Placilla. Desde la Delegación Presidencial Regional esperan perseverar en la imputación por tentativa de femicidio.

    Por 
    Felipe Rivera
    Prisión preventiva para acusado de agredir a su expareja y atropellar a carabinero JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Prisión preventiva para el sujeto detenido en la comuna de Valparaíso tras agredir con un arma cortopunzante a su expareja y protagonizar una persecución policial en la que atropelló a un carabinero.

    El hecho ocurrió durante la mañana del viernes en el sector de Placilla, donde la mujer fue atacada en una pierna con un arma cortopunzante. Tras avisar a Carabineros, se inició un seguimiento del vehículo en que huía el imputado, gracias a que la víctima mantenía su ubicación en tiempo real a través de una aplicación de su celular.

    Durante la persecución, un funcionario policial intentó detener el avance del vehículo en la Ruta 68. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y lo atropelló, para luego continuar su escape.

    En ese momento, el carabinero hizo uso de su arma de servicio en dos ocasiones, impactando la parte frontal de la camioneta en que se movilizaba el sujeto. Finalmente, el imputado fue interceptado y detenido por personal de la Tenencia Cordillera en el sector de La Pólvora.

    La expareja del detenido fue trasladada hasta el Hospital Carlos van Buren para recibir atención médica. El funcionario atropellado también fue derivado inicialmente al mismo recinto asistencial, fuera de riesgo vital, y posteriormente fue trasladado al Hospital de Carabineros, en Santiago.

    Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso valoraron la resolución del tribunal. Manuel Millones señaló que están conformes con la prisión preventiva decretada contra el imputado por homicidio frustrado contra un carabinero, tentativa de homicidio contra otro funcionario policial y las lesiones provocadas a su expareja.

    Esperamos perseverar en la tentativa de femicidio en el caso de su expareja”, sostuvo Millones, quien además precisó que el Ministerio de Seguridad Pública es querellante en la causa.

    La autoridad también informó que el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, visitó al oficial herido en el Hospital de Carabineros, en Santiago, para acompañarlo y conocer su estado de evolución.

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