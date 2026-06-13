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    Minvu descarta embargos de la TGR por el CAE a libretas de ahorro para vivienda del BancoEstado

    Desde la cartera de Vivienda señalaron que han sido contactados por familias respecto a las retenciones, por lo que aclaran que no se verán afectados esos fondos por los cobros.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Minvu descarta embargos de la TGR por el CAE a libretas de ahorro para vivienda del BancoEstado SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) aseguraron que los montos en las libretas de ahorro para vivienda de BancoEstado no se han embargado ni se verán afectados por las medidas de recaudación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    Esto, en el marco de la controversia levantada por los cobros a deudores del crédito, con base en la decisión de la Tesorería General de la República (TGR) para a embargar las cuentas de al rededor de 1.500 personas para cobrar los saldos pendientes.

    Durante el pasado jueves 11 se dejó sin efecto el cobro del CAE, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera un recurso de protección contra el ente recolector.

    Con relación a la cartera liderada por Iván Poduje, se levantaron dudas en la población en torno a los fondos presentes en las libretas de ahorro para viviendas. Es así que, mediante un comunicado en su cuenta oficial en la plataforma X, desde el Minvu descartaron perjuicios o embargos a dichos ahorros en el banco estatal, luego de consultar a la TGR.

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