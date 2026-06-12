Presidenta del FA critica cobros por deudas del CAE y responsabiliza al gobierno: “Hay una decisión administrativa”

En medio de la polémica generada por los embargos y cobros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, responsabiliza de la situación a la actual administración de José Antonio Kast.

“Se está tratando de plantear que hay un problema respecto al gobierno anterior respecto a este cobro. Creo que esa fue una decisión política del gobierno. Creo que el gobierno permanentemente ha tratado de plantear que el problema del CAE es un problema de los deudores, de las familias”, planteó este viernes en conversación con Desde la Redacción de La Tercera.

Así las cosas, Martínez considera que desde el Ejecutivo se está buscando dejar el problema hacia los deudores del crédito.

“El CAE es una deuda, y es una deuda que tiene ciertas reglas y que no tiene que ver con la atribución que tiene la tesorería. A mi juicio, lo que hizo es ilegal y puede ser debatible, hay cortes, porque también pasa que la jurisprudencia es distinta. Y por eso también nos parece tan importante que el gobierno responda”, señaló la exdelegada presidencial.

A lo que añadió: “ Acá hay una decisión administrativa del gobierno a hacer este cobro . Hay una decisión permanente del ministro (Jorge) Quiroz de decir que los deudores del CAE ganan 5 millones de pesos, de que son personas que no quieren pagar, cuando no se ven ni las trayectorias”.

Por otro lado, respecto a las responsabilidad de la administración anterior frente al anuncio de lograr la condonación de esta deuda educativa, Martínez rechazó tal aseveración y señaló que es un problema “del Estado de Chile”.

“Es un error en la discusión pública la idea de que este cobro de la Tesorería es un problema del gobierno anterior. Yo lo que le llamo al gobierno actual es que el problema del CAE es mucho más profundo que la idea de una expectativa de condonación”, detalló.

Acusaciones constitucionales: “Razones para poder presentarlas nos sobran”

Otro tema que abordó la dirigente frenteamplista fue la acusación constitucional en contra de uno de sus militantes, el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

En ese sentido, además de señalar que “se basa en una serie de mentiras”, también criticó el hecho de presentar este tipo de acciones, a pesar de enfatizar que “razones para poder presentarlas nos sobran” respecto a representantes del gobierno como la exministra Trinidad Steinert.

“Nosotros habríamos podido presentar una acusación constitucional contra la ministra de Seguridad cuando dijo que no tenía plan, cuando descabezó la PDI por una cuestión que no logró explicar y porque además descabezó toda una planta estratégica en el Ministerio de Seguridad que había sido aprobada por el Congreso”, señaló al respecto.

A lo que añadió: “Había muchas razones para poder hacerlo, pero entendemos que es un proceso de un gobierno nuevo en el que también necesitamos no solamente acusar constitucionalmente, a mí me lo dicen todos los días en redes, sino lograr que esas acusaciones sirvan para algo ”.

“Creo que la decisión que ha tomado este gobierno es confrontar con el gobierno anterior y tratar de mantener una campaña permanente. Yo creo que eso le hace daño a Chile porque necesitamos un gobierno que gobierne. Yo creo que si seguimos en la lógica de las acusaciones constitucionales no vamos a poder resolver ninguno de los problemas que hoy día son urgentes”, concluyó Martínez.

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