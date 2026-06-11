¿Subieron los deudores del CAE con Boric? Tasa de individuos que dejaron de pagar es la más alta de todas las administraciones

El expresidente Gabriel Boric decidió entrar de lleno en la discusión por los embargos efectuados por la Tesorería General de la República (TGR) a morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Lo hizo a través de una declaración pública, donde sostuvo que existe una “contradicción” entre la dureza de las acciones de cobro y la negativa de sectores políticos a levantar el secreto bancario.

Respecto de los deudores del CAE señaló que “les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”.

Sus palabras tuvieron eco casi inmediato en el actual gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro Claudio Alvarado, lo reprocharon con dureza: “Obviamente, cuando a cientos, a miles de personas, se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice ‘dejo de pagar’. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, afirmó, por ejemplo, el segundo de ellos.

Como sea, el cruce trae nuevamente a discusión cuánto afectó en el alza de la morosidad -que hoy se está traduciendo en embargos- la promesa de condonación hecha por Boric.

En la administración anterior defendieron que el alza de morosos se debió a factores distintos al compromiso -como la crisis generada por la pandemia que también afectó otros créditos- y que la ejecución de garantías ha crecido sostenidamente.

En efecto: según cifras de Comisión Ingresa, que es quien administra las cuentas del CAE, año a año las garantías ejecutadas han ido en aumento. Esto ocurre cuando una persona con CAE deja de pagarle al banco y el Estado asume esa deuda, siendo la TGR el órgano encargado de salir a recuperar ese dinero.

Pero al analizar cómo evolucionaron las cifras de pago del CAE durante las últimas tres administraciones, se tiene que al 31 de diciembre de 2012, dos meses previos a que asumiera Bachelet II, el porcentaje de estudiantes en mora era del 41,5% sobre el total de 65.000 deudores (considerando los al día), ya sea egresados o desertores. Sobre el final de la administración esa cifra cayó en un 2,6%, llegando al 38,9%. Ese fue el punto de partida de Piñera II.

Durante esa administración los estudiantes en mora -desertores o egresados- subieron en 9,5 puntos porcentuales, pasando a representar el 48,4% del universo de 752 mil deudores del CAE que había en ese momento, contando a los que estaban al día. Esa era la realidad a diciembre de 2021, poco antes de que Boric asumiera.

Tras los cuatro años del reciente mandatario el salto fue notorio: el porcentaje de morosos subió en 19 puntos, llegando al 67,4%, lo que implica 694 mil personas en mora sobre el total de 1.029.000 de deudores del CAE.

Las cifras también dicen que durante la administración Boric el salto de las garantías ejecutadas sobre el total de personas egresadas fue mayor que nunca. Por ejemplo, al comparar el segundo gobierno de Piñera con el del frenteamplista, el primero tuvo un salto de 13 puntos, y el segundo, de 25.

Piñera II recibió el CAE con las garantías ejecutadas representando un 15% del universo de egresados y entregó en un 28% en diciembre de 2021. Boric comenzó con la garantía ejecutada en egresados con CAE representando un 28% de ese universo y en diciembre de 2025 ya eran 53%.

En Piñera II y en Boric la tasa de garantías ejecutadas crecieron 16 puntos en sus administraciones: pasando del 44% y el 60% al 60% y el 76% del total de desertores, respectivamente.

Al observar únicamente a los beneficiarios titulados que mantienen sus pagos al día -excluyendo a quienes saldaron completamente su deuda-, la caída también fue más pronunciada durante la administración Boric. En el segundo gobierno de Piñera, este grupo disminuyó 19 puntos porcentuales, pasando de representar el 71% de los egresados (212,2 mil personas) al 52% (299,9 mil) en cuatro años. En contraste, entre 2021 y 2025, la baja fue más pronunciada, llegando a 22 puntos. Entre los desertores al día, la disminución fue de 13 puntos durante Piñera y de 10 puntos en el período de Boric.