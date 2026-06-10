Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, reprochó los cuestionamientos que hizo este martes el expresidente Gabriel Boric por los cobros a los deudores del Crédito con Aval de Estado (CAE), que acusan que la Tesorería General de la República vació sus cuentas.

Esto, luego que en una declaración pública, el frenteamplista sostuvo que existe una “contradicción” entre la dureza aplicada a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa del oficialismo a ampliar las herramientas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, afirmó Boric.

Desde La Moneda, Alvarado elevó el tono por las declaraciones del exmandatario y remarcó: “Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE, si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”.

El secretario de Estado apuntó que ese tipo de deudores “hoy día tienen ingresos suficientes, más de 3 millones y medio de pesos, no van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponde a todos los chilenos”.

Y luego agregó: “Obviamente, cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.

De acuerdo al jefe político del gabinete, la actual administración “es seria, es un gobierno responsable y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a 3 millones y medio de pesos”.