Dotación femenina de la gran minería chilena alcanza su mayor participación registrada y supera a países competidores

La participación de la mujer en la gran minería sigue aumentando, pero no a pasos agigantados. Un estudio de la alianza CCM-Eleva muestra que en la actualidad un 24,1% de la dotación total de la industria minera son mujeres. Desde hace años que el sector ha sostenido iniciativas y programas para incrementar la cantidad de mujeres en esta industria, cumpliendo las metas que las mismas empresas se ponen.

Pero lo cierto es que el incremento frente al año pasado es mínimo: 2025 cerró en 24%. El semestre más reciente anotó una fuerza laboral de 12.413 mujeres en la industria, inmersas en una dotación total de 51 mil trabajadores. Pese a ello, el estudio destaca “Chile mantiene su liderazgo internacional en participación femenina en empresas mineras, posicionándose como un referente en materia de equidad de género en el sector”.

Ahora bien, la industria minera fue por años una industria de hombres. A tal punto que entre trabajadores corrió el dicho durante décadas que las minas, los yacimientos mineros, se ponían celosas cuando entraban mujeres y por ello ocurrían contingencias. Sin ir más lejos, legalmente las mujeres no podían trabajar en minas subterráneas debido a una ley que fue abolida recién en 1996.

En el monitoreo participan las gigantes mineras BHP, Antofagasta Minerals, Codelco y Collahuasi, entre otras, que representan cerca del 95% de la producción total de cobre del país. Aunque la muestra integra empresas que producen otros minerales también, en litio, Novandino; en hierro, CMP y en oro, Gold Fields.

Participación femenina: Los máximos y mínimos

El 24,1%, desde una mirada histórica, es un hito importante. Más aún si se considera que del catastro realizado, hay empresas mineras que reportan una altísima integración femenina de 45,8%. Los mínimos, sin embargo, distan de ese valor y se ubican en torno a 10,2%. La amplia brecha es de 35 puntos porcentuales.

“Esto sugiere que, si bien el sector en su conjunto ha avanzado significativamente, persisten diferencias importantes en la velocidad de adopción de políticas de diversidad, en las características de sus operaciones y en las oportunidades de incorporación de mujeres según tipo de empresa y territorio”, examina el informe.

Hace más de una década los números eran incluso menores a este último dato. El 2014 la dotación reportada en la gran minería del cobre alcanzaba un 7,7%, por lo que, con las cifras alcanzadas este año, la presencia femenina en la industria se ha triplicado en estos doce años.

La gerenta del Consejo de Competencias Mineras (CCM), Paula Arenas, valora el crecimiento porcentual, y plantea que los datos se deben poner en perspectiva considerando que hace más de una década los números estaban lejos de los que ahora se está reportando.

Gerenta del Consejo de Competencias Mineras (CCM), Paula Arenas.

“Estamos frente a una transformación estructural que ha permitido más que triplicar su participación”, apunta.

“Es esperable que, a medida que una industria alcanza niveles históricamente altos de participación, el ritmo de crecimiento comience a moderarse. Esto no significa que el proceso se haya detenido, sino que estamos entrando en una nueva etapa”, sostiene Arenas, destacando que Chile mantiene una curva de participación femenina al alza y sin retrocesos.

La representante del estudio observa que el desafío no es solo incorporar más mujeres. Más bien, es asegurar que ellas permanezcan en la industria minera, que puedan desarrollar sus carreras, acceder a posiciones de liderazgo y ampliar el talento femenino para los próximos años.

Contratación de mujeres estable

Otro indicador que refleja el estudio es la contratación de la mujer en las empresas mineras, que se ha mantenido, semestre contra semestre, esencialmente estable. En los primeros seis meses las compañías examinadas reportaron una contratación femenina de 28,5%. El mismo periodo del año pasado fue de 28,8%.

Frente al segundo semestre de 2025, que alcanzó 46,5%, no le va bien. Pero esta diferencia es un fenómeno típico, pues la contratación suele ser mayor el segundo semestre que el primero.

El monitoreo de participación explica que “este comportamiento no responde a un debilitamiento de las políticas de diversidad, sino al ciclo de desarrollo de proyectos de la industria, que concentra los procesos de incorporación de personal, de hombres y de mujeres, en la segunda mitad del año”.

En este índice hay una brecha aún mayor entre máximos y mínimos. El porcentaje más alto de contratación alcanzó 61%, mientras que el menor llegó a 16,6%. La fuerte distancia es de 44 puntos porcentuales. El estudio menciona que la “amplitud evidencia que, si bien la incorporación de mujeres se ha consolidado como una prioridad sectorial, aún existen distintos grados de avance entre las compañías”.

Regiones y posición mundial

La Región de Antofagasta es la zona que mayor participación de mujeres en gran minería concentra en términos absolutos, representando el 51% del total, o 6.334 trabajadoras.

El estudio también calcula cuánta dotación de mujeres tiene la industria respecto al total de trabajadores mineros de la misma región, considerando que hay empresas que emplean a una mayor cantidad de personas que otras.

Bajo esta métrica, el territorio que gana es la Región de Coquimbo con 29,2%, reuniendo a un total de 763 mujeres. La macrozona centro, que integra a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins, disminuyó la participación de mujeres a 24,7% por un conjunto de 3.616 mujeres.

A nivel mundial, hace algunos años que Chile ostenta el liderazgo mundial en cuanto a participación femenina, superando a países como Australia, Canadá y Sudáfrica. Este 2026 no es la excepción. El estudio muestra que Sudáfrica alcanzó el 22,1% de participación en lo que va del año y Canadá 14,7%. El dato de Australia no está a la fecha, el del año pasado llegó a 22,6%.

El estudio analiza que “el foco ya no está únicamente en incorporar más mujeres a la industria, sino también en fortalecer sus trayectorias de desarrollo, promover su permanencia, ampliar su participación en cargos de liderazgo y en especialidades estratégicas, y asegurar que los avances alcanzados beneficien de manera equilibrada a todos los territorios y procesos de la cadena de valor minera”.

A futuro, la gerenta del CCM proyecta, tras una consulta de Pulso, que “es legítimo preguntarse si en el futuro una participación del 50% podría transformarse en una nueva aspiración para la industria. Esa es una conversación que, llegado el momento, tendremos que dar como sector, sobre la base de evidencia y considerando la realidad de las operaciones, las necesidades de talento y la disponibilidad de profesionales en las distintas especialidades”.