    Nacional

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    El porcentaje que representan las garantías ejecutadas sobre el total de egresados que estudiaron con CAE pasó del 28% al 53% en este gobierno, unas 260.000 personas más. En Piñera II el alza fue de 13 puntos.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno de Gabriel Boric es que la promesa de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) gatilló que los beneficiarios del mismo se vieran alentados a dejar de pagar. El Ejecutivo, sin embargo, ha defendido siempre que, aun reconociendo el alza de morosos, esto se debe a factores independientes a la promesa y que la ejecución de garantías ha crecido sostenidamente desde antes del compromiso.

    Acorde a las cifras solicitadas por La Tercera a la Comisión Ingresa, la entidad que lleva las cuentas del CAE, la premisa del gobierno es real: año tras año las garantías ejecutadas (que resultan en ello tras el no pago de cuotas) han ido en aumento, tanto de quienes -con crédito estatal- egresaron de sus carreras, que representan el mayor número de beneficiarios, como de aquellos que desertaron.

    El tema es que el salto es distinto según se mire el detalle de una u otra administración. Sin ir más lejos, al comparar el segundo gobierno de Sebastián Piñera con el de Gabriel Boric, el primero tuvo un salto de 13 puntos en el porcentaje que representan las garantías ejecutadas en el total de egresados con CAE, mientras que en el segundo el alza fue mayor, llegando a 25.

    En concreto, Piñera II recibió el CAE con las garantías ejecutadas representando un 15% (44.864 personas) del universo de egresados en diciembre de 2017, finalizando en 28% (163 mil personas) en diciembre de 2021, con pandemia de por medio. Boric, por el contrario, arrancó su mandato con la garantía ejecutada en egresados con CAE representando un 28% (163 mil personas) de ese universo, mientras que en diciembre de 2025 estos pasaron a ser el 53% (423,2 mil personas) de todos los beneficiarios del crédito que se titularon. Tanto en Boric como en Piñera II la tasa de garantías ejecutadas subieron 16 puntos desde el inicio al fin de sus mandatos, pasando de 60% (103,1 mil personas) a 76% (170,5 mil personas) del total de desertores con el beneficio en el caso del primero, y de 44% a 60% en el del segundo.

    “Si uno mira la evolución de la tasa de morosos, observa que esta aumentó más después de la promesa de condonación, de manera que evidentemente incidió en el aumento de la tasa de morosos, sin desconocer que antes la tasa ya era alta”, dice al respecto Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y consejera del Consejo Nacional de Educación.

    Desde la Subsecretaría de Educación Superior señalan que la ejecución de garantía ha aumentado sostenidamente desde 2015 y que es una tendencia “de causas múltiples”, que se acentuó a partir de 2020, el año de la pandemia. “Un factor central en este problema estructural es que las personas deudoras del CAE presentan inserciones ocupacionales y niveles de ingresos muy por debajo de lo esperado cuando se formuló la política”, añaden.

    Al mirar las cifras de beneficiarios que se titularon y que están al día, excluyendo a los con deuda saldada, es posible señalar que en Piñera II bajaron 19 puntos, pasando de 71% (212,2 mil personas) del total de egresados que estudiaron con CAE, a 52% (299,9 mil personas) en cuatro años, mientras que en Boric, si bien también bajaron, fue mayor: 22 puntos entre 2021 y 2025, pasando de 52% (299,9 mil personas) a 30% (238,8 mil personas). En cuanto a desertores al día, en Piñera bajaron en 13 puntos, mientras que en Boric cayeron menos: 10.

    En promedio, el saldo de los deudores con cuadro de pago activo –excluyendo los créditos con garantía ejecutada, acelerados por mora y ya pagados-, es de 250 UF en el caso de los egresados y de 159 UF en el de los desertores.

    Otras cifras

    De los deudores egresados de sus carreras, 43,9 mil están al día y con deuda saldada; 238,8 mil están al día y con saldo pendiente; 19,5 mil tienen entre una y dos cuotas morosas, lo que se conoce como mora blanda; 79,9 mil tienen tres o más cuotas impagas (mora dura), y que por una situación prolongada de morosidad, el Estado -en su carácter de aval- pagó la garantía asociada al crédito de 423,2 mil egresados, convirtiéndose en su acreedor directo. Esos deudores pueden establecer convenios de pago con la Tesorería para regularizar su situación.

    En tanto, de los deudores que no terminaron sus carreras, 18,2 mil están al día y con deuda saldada; 13,5 mil están al día y con saldo pendiente; 1,3 mil tienen entre una y dos cuotas morosas; 20,1 mil tienen tres o más cuotas impagas, y a 170,5 mil estudiantes el Estado o la casa de estudios del deudor pagó su garantía.

    Por otro lado, la suma de los créditos otorgados entre 2006 y 2025, sin intereses devengados, corresponde a 301,8 millones de UF, es decir, US$ 13,7 mil millones. En tanto, el saldo estimado de los créditos, a diciembre de 2025, es de 310,1 millones de UF, es decir, 14,1 mil millones de dólares. En diciembre de 2021 el saldo era de 256,9 millones de UF, algo así como US$ 11,6 mil millones.

    “Los montos involucrados en el financiamiento del CAE, la baja tasa de interés y la altísima tasa de morosidad hacen que sea urgente abordar el CAE”, dice al respecto Eyzaguirre.

