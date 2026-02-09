Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

Este sábado José Antonio Kast reveló la denominada “segunda línea” de autoridades que lo acompañarán -al menos- durante la primera parte de su gestión, cuando asuma el 11 de marzo. El presidente electo nombró a los 16 delegados presidenciales, y a 39 de los 40 subsecretarios (sólo faltó para las Fuerzas Armadas) de los diversos ministerios.

De esos últimos 39, tres corresponden al Ministerio de Educación que encabezará María Paz Arzola: María Cristina Tupper (Subsecretaría de Educación Parvularia), Daniel Rodríguez (Subsecretaría de Educación) y Fernanda Valdés (Subsecretaría de Educación Superior). Los tres son independientes en cuanto a militancia política, configurando una cartera enteramente en esta condición si se considera que la ministra tampoco pertenece a un partido.

Pero, más allá de los nombres, ¿quiénes son los profesionales elegidos por Kast para secundar a Arzola en el Mineduc? ¿Cuál es su recorrido en el sector?

María Cristina Tupper (40)

Ingeniera comercial con mención en administración de empresas de la PUC y un magíster en Política Educativa en la UAndes. Esa es la formación académica de la nueva subsecretaria de Educación Parvularia.

Después de su práctica profesional en Libertad y Desarrollo se fue como asesora de la División de Administración General del Mineduc en 2010. Tras ello fue investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, directora del área de Educación Parvularia de CreceChile, analista de Presupuesto y Control de Gestión de la red de colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, investigadora para Libertad y Desarrollo con foco -crítico- en la reforma educativa de Michelle Bachelet, y directora de Educación Continua y de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Educación, ambos en la UAndes, donde fue académica de la asignatura “Dirección estratégica de proyectos educativos” del diplomado homónimo. En medio de eso también regresó al Mineduc entre 2018 y 2020 como asesora del gabinete de la Subsecretaría que encabezará a partir del 11 de marzo.

En una columna publicada en este diario en 2017, criticó a los diputados de izquierda por la desmunicipalización escolar. “ Es preocupante comprobar que la ideología con frecuencia captura nuestro proceso legislativo , se sobrepone al uso de argumentos técnicos e incluso a la búsqueda del bien común”, dijo, a propósito de que ese sector se opusiera a que las municipalidades con colegios con buen desempeño mantuvieran a su cargo la educación.

En general ha estado ligada a la educación inicial, tema por el que permanentemente muestra interés en sus redes sociales. Fue parte del equipo de educación del comando de Kast, a quien lo representó en algunos foros presidenciales sobre educación. En uno de ellos, por ejemplo, planteó la necesidad de reducir la burocracia en el sistema educativo y “devolver a los profesores el tiempo y las condiciones para enseñar”. Además, sobre su área de interés, la educación inicial, dijo que era clave “revertir la desigualdad de financiamiento entre jardines infantiles” y en aprendizajes como lectura y matemáticas.

Daniel Rodríguez (40)

De los tres, ha sido, sin duda, el más crítico de la actual administración, lo que ha quedado en evidencia en sus numerosas apariciones en medios de comunicación, donde hasta antes de ser nombrado era columnista habitual.

De hecho, en diciembre del año pasado, antes de que su nombre comenzara a sonar como posible subsecretario, se aventuró con una columna llamada “Los desafíos del próximo gobierno en educación”, lo que permite proyectar dónde podrían estar sus focos.

“¿Qué hacer? Poner el foco en los resultados, monitorearlos permanentemente y orientar a las escuelas hacia la mejora de la calidad. Este tipo de acciones calza perfectamente con la idea de un gobierno de emergencia en educación", dijo.

Por otro lado, habló sobre la deserción escolar, sistema del que su subsecretaría está a cargo. Ahí propuso como idea para atacarla a las escuelas de reingreso -“abandonadas por la actual administración sin mucha explicación”, según escribió-, las que cree pueden reactivarse mediante la tramitación de proyectos de ley que les entregan financiamiento fiscal.

Pero quizás si lo más relevante que le tocará asumir es el debate sobre la continuidad de los traspasos desde la educación municipal hacia los SLEP. Kast ya ha señalado que no quiere continuar con la reforma tal cual se está produciendo hoy.

Rodríguez, si bien ha expuesto las complejidades del proceso, también señaló en una columna que esta es “quizás la reforma más estudiada en educación, y dichas evaluaciones convergen en que gran parte de los problemas se derivan de déficits anteriores de la gestión municipal, y que lo mejor para no perder el foco en los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes es seguir mejorando la gestión y los procesos de traspaso, así como en entregar mayores herramientas de gestión que requieren cambios legales, algunos hoy en trámite”. De hecho, como miembro del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, creado por ley para asesorar al Presidente de la República sobre los avances del proceso de instalación de los SLEP, su nombre aparece en los informes que ha entregado la instancia recomendando continuar la implementación y fortalecimiento de los servicios.

Por otra parte, ha pedido ponerle foco a los colegios particulares subvencionados, proponiendo “una intervención de emergencia de la normativa que regula a los colegios”, buscando desburocratizar y simplificar la educación, “primer paso para reactivar su dinamismo”.

Geógrafo de profesión y con un diplomado en Políticas Públicas en Educación de la UChile, ha sabido ser secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación en Piñera II, y director ejecutivo de Acción Educar. Fue, además, asesor de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc y jefe de asesores de la exministra de la cartera, Marcela Cubillos. También ejerció como académico de la PUC.

Fernanda Valdés (53)

Es profesora de educación general básica con postítulo en consejería educacional y vocacional, ambos en la Pontificia Universidad Católica. Tiene, además, un doctorado en Humanidades y Educación Superior UDP-Leiden. Es hermana de Mauro Valdés, exdirector ejecutivo de TVN, y Macario Valdés, quien asumirá como gerente general de Quiñenco ante la partida de Francisco Pérez Mackenna, que será ministro de Relaciones Exteriores de Kast.

El trabajo de Fernanda Valdés de los últimos años ha estado enfocado principalmente en abordar y enseñar sobre la calidad en la educación superior y su aseguramiento.

De hecho, su tesis doctoral se tituló “Aseguramiento interno de la calidad de la docencia universitaria”, donde analizó cómo algunas universidades configuran sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad de la docencia, cómo incorporan las normativas externas y de qué forma interactúan con las culturas de calidad académicas de cada institución.

“Pienso que la calidad no se logra con evaluaciones exhaustivas y gravosos procedimientos de accountability. Si bien son necesarios los registros y la organización, el factor cultural, el trabajo con las personas y realizar tareas con sentido para los estudiantes son por lejos, asuntos más relevantes para incrementar la calidad de la formación y la cultura institucional”, ha dicho.

Fue asesora académica de Educación Continua en el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Mineduc y durante cinco años (2012 a 2017) ejerció como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación (CNED). Posterior a ello asumió como directora de Aseguramiento de la Calidad de la UAndes, donde también ejercía hasta antes de su nombramiento como académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí impartía las cátedras de “Política educacional chilena I y II” y “Evolución de la política educacional chilena”, ambas del Magíster en Educación. También daba el curso de aseguramiento de la calidad y su implicancia en las instituciones de educación superior para el Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior de la UDP.

Estando en la UAndes publicó el libro “Calidad en la universidad: el problema de su aseguramiento”, donde ahonda en cómo las universidades enfrentan las exigencias de calidad y sus efectos en el quehacer interno.

Entre otras cosas, también ha sido consejera educacional de la PUC, directora académica del Colegio San Anselmo, consultora del Grupo de Estudios Avanzados Universitas y miembro del directorio del Foro de Educación Superior Aequalis y de la Fundación Educacional Centro Cristiano.

Pero además de la calidad, como subsecretaria de Educación Superior le tocará asumir la decisión del gobierno de Kast sobre el proyecto de ley que crea el FES para reemplazar al CAE, una determinación ineludible: si bien en el mundo educativo persisten las discrepancias sobre si el FES es una buena propuesta, todos los sectores -políticos y académicos- coinciden en que el CAE como se le conoce no puede continuar.