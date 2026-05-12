Año histórico para la categoría (en damas y varones): los rostros que emergen del éxito de la Roja Sub 17 femenina que va al Mundial

Este domingo no fue un día más para el plantel de la selección chilena Sub 17 femenina. Las jugadoras desembarcaron en Juan Pinto Durán, desde Paraguay, y tuvieron un recibimiento especial organizado por la Federación de Fútbol de Chile, donde las jóvenes fueron acompañadas por sus familias, aprovechando de celebrar el Día de la Madre. Pero el agasajo también era para las futbolistas, que el sábado consiguieron una épica clasificación al Mundial de la categoría, que se disputará en Marruecos. La agónica victoria sobre Ecuador le dio el pasaje a la escuadra que dirige Vanessa Arauz.

Se trata de un premio que no fue producto del azar, sino que más bien consecuencia de una campaña destacada. Chile terminó de manera invicta el Sudamericano, algo inédito para una Sub 17 femenina (el certamen continental se juega desde 2008). Jugó seis partidos, con un balance de tres victorias (8-1 a Bolivia, 2-0 a Paraguay y 2-1 a Ecuador, para clasificar) y tres empates (0-0 con Colombia, 2-2 con Argentina y 2-2 ante Brasil, en semifinales).

En medio de periodos convulsos en el fútbol nacional, cuando la Copa del Mundo de Norteamérica está a la vuelta de la esquina y se tendrá que mirar otra vez por televisión, las campañas de los seleccionados prejuveniles son un bálsamo. Las campañas, en plural. Porque la Sub 17 masculina también disputará este año el Mundial, en Qatar. Sucederá un hito: por primera vez, Chile jugará Mundiales de varones y damas, en esta categoría, en el mismo año.

El cambio realizado por la FIFA para las Copas del Mundo Sub 17 beneficia esta posibilidad. Desde 2025 que los certámenes se convirtieron en anuales. Por ende, los Sudamericanos también suceden por año. Tal como en el Sub 17 masculino, donde Qatar será la sede durante cinco años consecutivos (2026 es el segundo), Marruecos albergará el evento femenino por el mismo periodo (de 2025 a 2029). El próximo 21 de mayo, feriado en Chile, serán los sorteos de los grupos de ambos Mundiales. Sucederá en la sede de la FIFA, en Zúrich (Suiza). Esta edición ampliada, de 24 selecciones, tiene como campeón defensor a Corea del Norte.

La Sub 17 femenina terminó invicta en el Sudamericano. Foto: Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh

Los rostros del éxito de la Sub 17

El Sudamericano de Paraguay dejó a varias protagonistas dentro de la campaña invicta de la Roja. Partiendo por su entrenadora. La ecuatoriana Vanessa Arauz (37 años) es la lideresa de una plantilla que le plantó cara a cada rival que enfrentó. Oriunda de Quito, ya hizo historia en una Copa del Mundo. Fue la seleccionadora de su país en el Mundial femenino 2015 con 26 años, convirtiéndose en la DT más joven de la historia en una cita planetaria, de hombres o de mujeres.

Su nexo con el fútbol femenino chileno inició en 2020, cuando llega a Colo Colo. Lamentablemente para sus pretensiones, llegó la pandemia del Covid-19 y el campeonato fue suspendido. Duró una temporada con las albas. Donde encontró éxito fue en Universidad Católica. Dirigió en series juveniles de las cruzadas, alcanzando siete finales y ganando cuatro títulos (tres con la Sub 19 y uno con la Sub 16).

“Todo el sacrificio que se hizo, lo que las niñas dejaron para estar acá... para nosotros es realmente como un premio. Lo vemos así por el esfuerzo, a Chile queríamos darle esta alegría, a todas las familias de las jugadoras también, a nuestras familias”, declaró una emocionada y orgullosa entrenadora, tras la clasificación. El hecho de implementar nuevos métodos y ampliar el staff, incluyendo psicóloga y nutricionista, fueron aspectos vitales en la preparación de futbolistas que siguen en una etapa de crecimiento.

La autora del gol que metió a la Roja en el Mundial fue Catalina Muñoz. Lleva sangre futbolera por las venas. Es hija de Carlos Muñoz, exdelantero de Wanderers y Colo Colo, actualmente en Santiago Morning. Llegó a Pedreros cuando tenía siete años y desde pequeña fue construyendo su faceta de goleadora. Ya superó la centena de tantos en las diferentes categorías del Cacique. En una entrevista con As, confesó que le gustaría llegar al Real Madrid.

Catalina Muñoz (9) y Antonella Martínez (7). Foto: La Roja

La figura de Chile en Paraguay fue Antonella Martínez. Mediocampista de Everton, fue la máxima goleadora del Sudamericano con cinco tantos. Le convirtió a Bolivia, Paraguay, Argentina (2) y Ecuador. Al igual que una base importante del plantel, estuvo en la edición 2025, en Colombia. Sin embargo, fue este año donde explotó. Sus remates desde fuera del área la hicieron sobresalir. “Nos venimos esforzando desde hace mucho tiempo, lo venimos buscando hace mucho, así que estamos muy felices porque se nos dio la circunstancia de clasificar a un Mundial”, declaró Martínez, tras recibir el galardón que la reconoció como la artillera del certamen.

Con 16 años, Oriana Cristancho se convirtió en la portera titular del equipo adulto de Universidad de Chile. Portera de 1,77 mts, categoría 2009, es chilena-venezolana. Nació en San Cristóbal, pero representa a la Roja. Firmó en 2025 en la U, proveniente de Everton. Con las ruleteras debutó con 13 años. Pese a su precocidad, cuenta con experiencia en el campeonato de Primera División y en la Copa Libertadores.

De las 22 jugadoras que conformaron el plantel, hay una que ha tenido presencia en la selección absoluta: Amparo Abarca. Polifuncional jugadora de la UC, que en agosto cumplirá 17 años, debutó en el primer equipo cruzado en 2025 y tiene a su haber dos Sudamericanos de la categoría. En enero de 2026, tuvo su estreno por la Roja adulta que dirige Luis Mena en un amistoso ante Estados Unidos. Debutó con 16 años, cinco meses y 20 días. Es una de las promesas de la cantera de Católica.