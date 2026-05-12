Pasajero español del crucero MV Hondius da positivo para hantavirus

Evacuaciones, cuarentenas y vigilancia internacional: lo último que se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Durante la mañana de este martes desde el ministerio de Sanidad español confirmaron un nuevo caso de hantavirus de entre los pasajeros del crucero MV Hondius.

Según informaron desde el Gobierno Español se trata de un paciente, el cual había dado positivo provisional durante la jornada del lunes, y que presentó febrícula y síntomas respiratorios leves, aunque encontrándose estable.

Junto con esto, desde el ministerio español señalaron que 13 personas que se mantienen bajo observación en el Hospital Gómez Ulla, dieron negativo en las pruebas definitivas.

Por su parte, desde Estados Unidos se informó que el caso no concluyente de un ciudadano estadounidense también resultó negativo.

Cabe recordar que hasta la fecha más de 90 pasajeros del crucero, que actualmente se encuentra atracado en las Islas Canarias de España, están siendo repatriados.

Total de casos reportados

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa junto al presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, detalló que hasta el momento se han reportado 11 casos -incluidos los tres fallecimientos- nueve de ellos ya confirmados, y otros dos que “seguramente” también se confirmarán.

“Son cifras que no han cambiado mucho a lo largo de la última semana gracias al esfuerzo de muchos gobiernos y no se han producido fallecimientos desde el pasado 2 de mayo”, expresó.

Junto con esto mencionó que “no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud”, aunque advirtiendo que “dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.