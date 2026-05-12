El precio del petróleo vuelve a subir y el crudo WTI supera los US$ 100
Los precios del petróleo registran nuevas alzas hoy martes en medio de las dudas en torno a las negociaciones para un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente.
Los futuros del crudo WTI que se cotizan en Nueva York y sirve de referencia para Chile suben 3,55% y superaron los US$ 101 por barril, mientras los del Brent que se cotiza en Londres avanzan 3,41% para operar por encima de los US$108.
La subida del crudo se suma al alza registrada el lunes, en lo que configura dos jornadas consecutivas de avances para el crudo.
El movimiento tiene como telón de fondo el deterioro del alto al fuego de un mes entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Donald Trump calificó la tregua de “increíblemente débil” y señaló que se encontraba en “soporte vital masivo”, luego de rechazar como “inaceptable” la última contraoferta de Teherán para poner fin al conflicto.
En su propuesta más reciente, Irán exigió reparaciones de guerra, soberanía plena sobre el Estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones vigentes sobre el país.
“El rechazo de Donald Trump a la última contrapropuesta iraní -calificada de “totalmente inaceptable”- mantiene la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios del crudo y contiene el apetito por activos de mayor riesgo en todo el mundo", dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.
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