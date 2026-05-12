Detienen a sujeto prófugo por femicidio en Buin

La Fiscalía Metropolitana Occidente reportó la detención del presunto femicida de una mujer de 37 años que fue baleada durante el Día de la Madre en Buin.

Se trata de un sujeto que mantenía una relación con la víctima hace un mes y que mantenía una orden de detención previa, por un homicidio ocurrido hace siete años.

El Ministerio Público encargó diligencias al Laboratorio de Criminalística y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer la dinámica del crimen y dar con el paradero del responsable.

De acuerdo a la investigación, la víctima falleció producto de un impacto de bala en el pecho que le disparó el sujeto ahora detenido tras una discusión ocurrida al interior de la vivienda en que ambos se encontraban, en Buin, cerca de las 22.00 horas de este domingo.

“La última vez que conversamos fue a las 7.00 de la tarde. Me llamó, me habló que de que la fuera a ver para que estuviéramos juntos por el Día de la Mamá, pero por distintos motivos no pude”, contó a T13 uno de sus hijos.

La mujer habría sido llevada por el mismo agresor hasta el Hospital San Luis de Buin-Paine. En ese recinto asistencia se constató su deceso.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, explicó que se está investigando un delito de femicidio íntimo.

“Este hombre, después de una discusión con su conviviente, extrajo un arma de fuego y le disparó”, afirmó el persecutor.

La víctima tenía cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

El presunto femicida pasará a control de detención este martes en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

De acuerdo a cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a la fecha, este año en Chile se han registrado 14 femicidios consumados, 112 frustrados y 28 tentados.

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