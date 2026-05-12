Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”

La cuarta temporada de “Mari con Edu” tuvo su segunda emisión con una invitada que no escapó a ningún tema. El capítulo estuvo marcado por confesiones íntimas, anécdotas televisivas y conversaciones sin filtro protagonizadas por Alison Mandel junto a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Durante más de una hora, la comediante habló sobre maternidad, sexualidad, televisión y su relación con Pedro Ruminot, dejando varias frases que rápidamente llamaron la atención y causaron carcajadas.

Una de las anécdotas que más llamó la atención fue cuando Alisón recordó su paso como animadora por Canal 13. “¿Sabías que nosotros hicimos un programa con Eduardo?...Hicimos un reality de perros" recordó Alison Mandel.

“El primer y único, gracias a Dios, reality de perros que existió en la televisión”, agregó Eduardo. Ambos se referían a “Amores Perros” de Canal 13, un espacio de 2016, del que pocos se acuerdan, pero que marcó la vida de ambos debido a un violento conflicto con unos participantes que terminaron furiosos, golpeando su camarín tras perder y que hoy forman una dupla de famosos influencers: “El cuico roto”, conocido por tener miles de seguidores en redes sociales.

“Nos fueron a golpear la puerta... Yo no me olvido de eso porque ahora veo que esa pareja, son influencer y muy perfectos, pero yo no me olvido que nos golpeaban: Salgan de ahí maricones”, recordó Alison.

“Contemos bien la historia. Hacíamos este programa, que era un reality de perros creado por Nakasone...Al primer capítulo fue bien y entonces se engolosinó el canal y nos tiraron a competir contra Primer Plano y ahí nos fuimos a todo lo que es la re chucha” continuó Eduardo Fuentes. “Era un programa donde muchas personas iban con sus perros y participaban en distintas competencias...Ganó una competidora y los que perdieron fueron a buscar al camarín”, continuó Fuentes.

“Nos pegaban en la puerta ‘¡Que me venga a dar la cara esa concha de madre que le dio el premio a la otra perrita’”, afirmó Alison, recordando el momento, y agregó “no nos dejaron salir (del camarín)”.

“Llegó seguridad”, contó Eduardo, “llegaron unos perros policiales a calmar la situación”, agregó Fuentes y reveló quienes fueron: “Uno de ellos tiene un personaje en redes sociales que se llama ‘El Cuico Roto’” y contó que para él es algo ya superado: “Yo me he vuelto a encontrar con ellos y súper buena onda”, dijo Eduardo.

Sin embargo, Alison no ha tenido la misma experiencia. “Era conmigo entonces” dijo ella, al recordar que se ha encontrado con ellos sin una muy buena recepción de parte de la pareja.

“Él con su mujer estaban muy molestos porque perdieron...Tenían un perro hermoso, y ellos dos son muy bonitos. Eran como Barbie y Ken, así, perfectos, y los perros eran iguales”, recordó Fuentes.

“Yo ahora les quiero decir que nunca fue nuestra intención. No fue nuestra culpa (que perdieran)”, cerró Alison.

La conversación también tuvo momentos para hablar de sexualidad y vida en pareja, específicamente sobre los famosos “Martes de Pololeo” de Alison y Pedro Ruminot

Eduardo preguntó directamente: “¿En el Martes de Pololeo caben los juguetes?”.

La respuesta de Alison fue inmediata: “Estoy muy a favor de los juguetes sexuales. No solo para los martes de pololeo sino también cuando no está la otra parte, cuando no está el otro humano”. Luego profundizó sobre el tema: “Encuentro que está súper bien que las mujeres y hombres se compren sus cosas para sus momentos de soledad también”.

Incluso recomendó perder la vergüenza respecto al tema: “Mujeres y hombres deberían entrar a una tienda, a un sex shop y decir: ‘¿Qué me gustaría a mí?’”. Y luego sinceró que ha comprado distintos productos: “Yo he ido hartas veces, he comprado hartas cosas”.

Sobre algunos juegos para parejas comentó: “Hay algunos juguetes o juegos con los que yo me moriría de aburrimiento”, al referirse como los juegos de cartas con acciones eróticas para hacer en pareja.

Sin embargo, sobre la intimidad expresó: “Yo encuentro que en el modo martes de pololeo está todo válido” y agregó luego: “Yo encuentro que hay hartas cosas que sirven, como la vasectomía. Cuando se va el miedo a quedar embarazada hay una libertad que no sentiste antes”

Uno de los relatos más impactantes fue cuando Alison recordó una visita de urgencia al médico junto a Pedro Ruminot tras una fuerte jaqueca y episodios de desorientación. Ella pensaba que él estaba exagerando, sin embargo lo que vino después la descolocó.

“Llegamos a la urgencia y le preguntan ‘¿cuál es su nivel de dolor de uno a diez?’… ‘15’ dijo él”, contó Alison.

Luego vino el momento que más la asustó: “Llegan con el escáner y dicen: ‘Vamos a llamar de urgencia al neurólogo’”. La comediante recordó su angustia: “Yo, sintiéndome pésimo, por supuesto”.

En medio de la tensión, la humorista recordó el miedo que sintió pensando que podía pasar algo peor: “Diosito, nunca más voy a dudar de Pedro, no te lo lleves, Diosito, por favor. Yo lo amo”. Mientras él reaccionaba en ese momento con satisfacción: “¿Quién está grave? ¿Quién se va a morir?”, contó.

Después vino el diagnóstico: “‘Usted tiene un quiste aracnoidal (sic) en su cerebro”.

Pero la reacción de Pedro la descolocó completamente: “Y Pedro le responde: ‘Sí sé, lo he tenido siempre’”.

Frente a las dudas de Mari y Edu, Alison explicó que el médico les aclaró que era algo benigno: “Es algo que le quedó de su cáncer. No es operable y está ahí y él puede vivir con eso”.

En medio de la conversación, Alison habló sin filtros sobre el desgaste físico y emocional que vivió tras convertirse en madre de su hijo Baltazar. “Yo siempre he sido una persona, feo que lo diga yo, inteligente; pero siento que la falta de sueño y la privación de sueño que tuve con el Balti me ahueonó (sic) como para siempre. Sí, me mató neuronas”, confesó la comediante.

Luego detalló cómo eran sus noches durante los primeros meses de crianza. “El Balti despertaba 21 veces y en volverse a quedarse dormido era harto tiempo. Entonces yo dormía como a ratos, de 20 minutos, y tenía muy poco manejo de cuándo estaba despierta y cuándo no”, dijo.

Alison además compartió una reflexión sobre el vínculo entre padres e hijos. “Lo que encuentro súper impactante de la maternidad-paternidad es que uno conoce la respiración de sus hijos y el tiempo de la respiración”. Luego explicó cómo identificaba cuándo sus hijos finalmente lograban dormirse. “Cuando el Balti se está quedando dormido, como que su respiración se pone más lenta y yo digo: ‘Ah, se durmió’”.

Dado esto, compartió la diferencia que tuvo en este proceso con su hija Mila. “Cuando llegó Mila, que nos dijeron: “mañana vengan por ella’. Y yo como: ‘¿Real?’ Y Pedro justo se iba de gira... la intentamos postergar y no se podía”, recordó.

“Y en la noche, yo me acostaba en la cama con Mila a un lado, con Balti al otro, los hacía dormir y sentía la respiración del Balti, pero todavía no conectaba biológicamente con la respiración de Mila porque no la conocía todavía”, afirmó.

“La miraba así como: ‘¿Se durmió? ¿No se durmió? ¿Se durmió?’”, contó Alison. “Entonces la iluminaba con el teléfono… como que se despertaba y yo ‘ay, perdón’… Y un día, te juro… llevábamos 10 días en esto… y le hablaba y le decía: ‘Yo ya voy a conocer mejor tu respiración de dormir’”.

Y continuó: “Duermo al Balti y duermo a la Mila… y viste que tú estás durmiendo y de repente siento la respiración de Mila y digo: ‘Ahí se durmió ¡Se durmió! Conozco su respiración’…Ya sé cuándo te duermes”, recordó emocionada.

Mari con Edu se puede ver y escuchar en Spotify y pueden revisar el capítulo en el siguiente enlace.