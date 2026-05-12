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    Lucas Assadi se confiesa tras renovar con la U: “Mi objetivo personal es volver a mi nivel... estoy al debe con eso”

    El canterano habló tras firmar su nuevo vínculo con los azules y agregó que "no me hubiera gustado irme de la manera que se podría haber dado: sin jugar o sin renovar".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Assadi quiere volver a brillar en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile quiso dejar atrás una de sus semanas más negras con una buena noticia: la renovación de Lucas Assadi. Tras una larga y complicada negociación, Azul Azul y su canterano lograron un acuerdo que implica dos años más de contrato y un sueldo que lo ubica entre los honorarios top del plantel.

    “Este contrato nuevo significa mucho para mí. Era algo que venía buscando hace un par de meses atrás, lo venía conversando con ‘Manu’ (Manuel Mayo), se dio ahora y estoy muy feliz. Muy orgulloso de renovar con el club de mis amores. Es un lindo paso en mi carrera”, afirmó el volante ofensivo en entrevista con las redes de la U.

    Luego detalló las razones que tuvo para buscar un nuevo trato con el equipo de La Cisterna. “Decido continuar acá, porque es el club de mis amores. Creo que no me hubiera gustado irme de la manera que se podría haber dado: sin jugar o sin renovar. Creo que esto es algo lindo y que estoy haciendo bien las cosas con el club que me ha dado todo”, enfatizó.

    Por lo mismo, Assadi reveló que “el objetivo personal es volver a mi nivel. Creo que estaba al debe con eso, he jugado poco. Quiero volver a lo mío, a lo que yo sé, encarar, convertir varios goles. Y a nivel de club quiero levantar la copa a fin de año. Es lo que todos queremos”.

    Assadi renovó su vínculo hasta diciembre 2028. Foto: @udechile.

    El gallito que ganó Assadi

    El contrato de Lucas Assadi terminaba en diciembre de este año y que desde junio podía negociar con otros clubes sin la obligación de dejarle dinero a la entidad que lo formó.

    Pese a que las conversaciones comenzaron a principios de año, los diálogos se complicaron ya que desde la sociedad anónima querían poner una cláusula de salida de 5 millones de dólares y desde la representación del futbolista aseguraban que eso le restaría chances de emigrar la extranjero, por lo que finalmente se acordó que el club que quiera llevárselo deberá pagar una cifra cercana a los tres millones de la moneda estadounidense.

    Claro que para ello, el nacido en Puente Alto deberá recuperarse totalmente de la dolencia que tiene en la pierna izquierda y que le ha impedido entrenar con normalidad y volver a la titularidad en el equipo de Fernando Gago.

    Tuve una lesión en el tobillo que se me complicó bastante. La trabajo todos los días con los kinesiólogos y voy un día a la semana a una clínica a hacerme más tratamientos, para volver a mi nivel”, detalló el futbolista. El mismo que concluyó que en su retorno está “con ganas de ser un aporte real al equipo y lograr cosas importantes”.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLucas AssadiLiga de PrimeraAzul AzulFútbol

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