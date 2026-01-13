SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Revelan conversación con Assadi para que se quede a pelear el título con la U y no acepte oferta del equipo de Sampaoli

    El gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, agregó que "hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El mercado veraniego no sólo le ha traído varios refuerzos a la U, sino también han llegado ofertas por los jugadores que se llevaron el peso de la temporada 2025. Matías Sepúlveda tiene todo listo para partir a Lanús y Lucas Assadi es tentado por el Atlético Mineiro, el club que actualmente dirige Jorge Sampaoli.

    El club brasileño ofrece 4,5 millones de dólares por la carta del nacido en Puente Alto y la cifra le parece insuficiente a la concesionaria que rige los destinos de la escuadra estudiantil. “No ha llegado ninguna oferta al club, con el monto que la U tiene como valorización de Lucas Assadi”, fue la tajante respuesta del gerente deportivo de la sociedad anónima laica, Manuel Mayo.

    El mismo que reveló que ha conversado con el futbolista para que se quede a pelear el título de la Liga de Primera con Universidad de Chile y así romper la sequía que los académicos arrastran desde el Clausura 2017. Claro que para ello, deberán extenderle su vínculo laboral pues el volante ofensivo tiene contrato hasta diciembre de este año y ya en junio puede negociar como jugador libre.

    Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante, desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo”, sostuvo Mayo.

    Luego, insistió en que “él es muy importante para los objetivos que tenemos este año, entendemos que quiere partir, pero buscamos que sea en un momento justo para él y para el club y que llegue a un mercado dónde siga creciendo. Hoy lo tenemos contemplado para conseguir los objetivos que nos hemos planteado”.

    Lucas Assadi ocupando una máscara en una celebración. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Palestino advierte a la U que Atlético es mal pagador

    Apenas se enteró que Atlético Mineiro estaba tras la carta del puentealtino, el presidente de Palestino -Jorge Uauy- tomó el teléfono y llamó a sus pares de la U. ¿La idea? Advertirles que el club brasileño era un mal pagador.

    “Me he enterado por la prensa de que la U está vendiendo a Asadi a Atlético Mineiro por una cifra cercana a los US$ 5 millones. Este club mantiene una deuda vencida con Palestino por US$ 1,5 millones... Me parece un descaro”, relató Uauy a El Deportivo. Luego agregó que “el 30 septiembre de 2025, Atlético Mineiro debía cancelar US$ 500.000 y ni siquiera se comunicaron con nosotros para decir que no nos pagarían”.

    Lo peor para el timonel de los árabes es quedan dos cuotas más, una que vence el 30 enero y la otra el 30 abril”, y que las esperanzas de cobrar por la vía regular no son muchas. “Tenemos demandado a Atlético Mineiro en la FIFA por el pago total ya que al estar vencida una cuota se acelera el pago”, profundizó. Por lo mismo, una de las condiciones que fijó la U para la venta de Assadi es que el dinero sea pagado en una sola cuota y en el mismo instante en que se firme el acuerdo del traspaso.

    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

