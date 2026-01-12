Octavio Rivero avizora el Superclásico contra Colo Colo: “Ojalá podamos llevarnos la victoria”

Universidad de Chile continúa con el proceso de preparación para los desafíos que trae la temporada 2026. Para ello, ha sumado una serie de nombres, destacando el de Octavio Rivero quien fue presentado este lunes en el club.

El ariete deja el Barcelona de Guayaquil, uniéndose a Eduardo Vargas y Lucas Romero como nuevas incorporaciones del equipo.

En una de sus primeras intervenciones como jugador de la U, Rivero manifestó sentirse “muy feliz de estar acá. Estuvimos un año intentando venir. Se hizo difícil el año pasado. Hoy estoy muy feliz de estar en la U. Hay objetivos importantes para lograr”, indicó de entrada.

Luego profundizó que decidió vestir la camiseta azul “por el interés que mostraron en mí. El convencimiento que tenían. Como calzaba en el equipo. Eso a un jugador le generaba mucho interés. En mi paso por Chile uno sabe lo que es este club. Hay jugadores de mucha jerarquía. Es un cúmulo de cosas que a uno lo llevan a llegar acá. Esperamos que se cumplan todos los objetivos”.

También repasó su paso por Colo Colo y la frase que volvió a ser destacada en los últimos días en la que apuntaba que “no jugaría en la U”. “Hay una entrevista que hago en 2023. Uno dice cosas quizás sin pensar. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la U”.

Por otra parte, indicó que buscará ganarse el cariño de los hinchas universitarios “adentro de la cancha. Soy un jugador que deja todo en la cancha, hago goles. Estoy con muchas ganas de demostrar desde el día uno”.

A su vez, afirmó que tuvo algunas conversaciones con jugadores que vistieron la casaquilla de Universidad de Chile antes de tomar la decisión de integrarse al plantel. “Hablé con Mati (Zaldivia), con Nico Ramírez, con Fabián Hormazábal. Ellos me reafirmaron muchas cosas que pensaba. Ahora estoy con muchas ganas de que esto arranque y que sea un buen año”.

Uno de los grandes desafíos será el Superclásico que se vivirá en marzo por la quinta fecha de la competencia. “Me ha tocado jugar varios clásicos. Tengo el conocimiento de lo que significan esos partidos. Trato de hacer lo mejor para mi equipo y ojalá que podamos llevarnos la victoria y pueda convertir para ayudar a que el equipo esté arriba”, cerró.

Su relación con Meneghini

Este domingo, las redes sociales de Universidad de Chile difundieron las primeras palabras de Rivero tras su llegada al club. Allí dio pistas de cómo será su relación con el técnico Francisco Meneghini.

“Sé cómo trabaja, sé sus ideas. Pude charlar con él también antes de venir para acá. Sé que es un técnico muy ofensivo, que le gusta tener la pelota, que le gusta ser dominante ante el rival y eso también me llamó mucho la atención para venir acá, porque creo que es algo que este club pide. Así que nada, desde el día uno empezar a trabajar para poder estar lo más rápido posible con la idea que él tiene”, reveló.

Luego insistió en que “uno tiene que tratar de adaptarse lo más rápido posible, tratar de generar buena química, para lograr estar en el equipo lo más aceptado posible y lograr el objetivo final, que creo que todos tenemos, que es salir campeón”.