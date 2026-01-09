SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El primer Superclásico será tres días antes del duelo de la U por Sudamericana: conoce el fixture de la Liga de Primera

    Los clubes de Primera División conocen la programación de la temporada. El calendario se trabajó conjuntamente con TNT Sports y consideró las paralizaciones por fechas emblemáticas.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marcelo Díaz ante Claudio Aquino (Foto: Photosport) JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    La Liga de Primera tiene fixture. Luego de un intenso análisis, que incluyó la participación de TNT Sports, el socio estratégico del fútbol chileno, el torneo nacional ya cuenta con el calendario para la temporada 2026. La programación considera las fechas emblemáticas en el país, a los que este año se agrega el cambio de mando que implicará la asunción de José Antonio Kast a la presidencia de la república.

    Entre las fechas destacadas figura la programación del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el partido más importante del balompié nacional. El primero se disputará el 1 de marzo en el Monumental, tres días del choque entre los azules y Palestino por la Copa Sudamericana. El segundo se disputará el 20 de agosto, en el Estadio Nacional.

    El primer Superclásico será el 1 de marzo: ANFP publica el fixture de la Liga de Primera 2026

    El torneo comenzará el 1 de febrero. El campeón, Coquimbo Unido, se medirá en esta jornada con Universidad de Concepción, que se adjudicó el título en la Primera División. El Campanil, junto con Deportes Concepción, son las escuadras nuevas en el torneo de la división de honor. Tomaron los lugares que dejaron Deportes Iquique y Unión Española, que, finalmente, se resignaron a la pérdida de categoría y desistieron de la ofensiva judicial que preparaban para mantenerse en la elite del fútbol chileno.

    Los principales duelos

    El Clásico Universitario, otro de los partidos emblemáticos que ofrece el campeonato nacional, también tiene fechas definidas. En la undécima fecha, que se disputará el 26 de abril, en el Estadio Nacional. La revancha se disputará en la fecha 26, el 1 de noviembre, en el Claro Arena.

    En tanto, los cruces entre Universidad Católica y Colo Colo fueron fijados para el 13 de mayo, en el Claro Arena; y el 22 de noviembre en el estadio Monumental.

    Más sobre:Liga de PrimeraANFPTNT SportsFFú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno

    Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    Campaña Verano 2026: Minsal entrega recomendaciones ante ola de calor, riesgo de incendios y alerta sanitaria

    Lo más leído

    1.
    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno
    Chile

    Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno

    Gobierno de Santiago presenta parrilla de actividades culturales para el verano

    Campaña Verano 2026: Minsal entrega recomendaciones ante ola de calor, riesgo de incendios y alerta sanitaria

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla
    El Deportivo

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    El primer Superclásico será tres días antes del duelo de la U por Sudamericana: conoce el fixture de la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes
    Mundo

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena