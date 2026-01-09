El primer Superclásico será tres días antes del duelo de la U por Sudamericana: conoce el fixture de la Liga de Primera

La Liga de Primera tiene fixture. Luego de un intenso análisis, que incluyó la participación de TNT Sports, el socio estratégico del fútbol chileno, el torneo nacional ya cuenta con el calendario para la temporada 2026. La programación considera las fechas emblemáticas en el país, a los que este año se agrega el cambio de mando que implicará la asunción de José Antonio Kast a la presidencia de la república.

Entre las fechas destacadas figura la programación del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el partido más importante del balompié nacional. El primero se disputará el 1 de marzo en el Monumental, tres días del choque entre los azules y Palestino por la Copa Sudamericana. El segundo se disputará el 20 de agosto, en el Estadio Nacional.

El primer Superclásico será el 1 de marzo: ANFP publica el fixture de la Liga de Primera 2026

El torneo comenzará el 1 de febrero. El campeón, Coquimbo Unido, se medirá en esta jornada con Universidad de Concepción, que se adjudicó el título en la Primera División. El Campanil, junto con Deportes Concepción, son las escuadras nuevas en el torneo de la división de honor. Tomaron los lugares que dejaron Deportes Iquique y Unión Española, que, finalmente, se resignaron a la pérdida de categoría y desistieron de la ofensiva judicial que preparaban para mantenerse en la elite del fútbol chileno.

Los principales duelos

El Clásico Universitario, otro de los partidos emblemáticos que ofrece el campeonato nacional, también tiene fechas definidas. En la undécima fecha, que se disputará el 26 de abril, en el Estadio Nacional. La revancha se disputará en la fecha 26, el 1 de noviembre, en el Claro Arena.

En tanto, los cruces entre Universidad Católica y Colo Colo fueron fijados para el 13 de mayo, en el Claro Arena; y el 22 de noviembre en el estadio Monumental.