Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

Octavio Rivero ya es oficialmente jugador de la Universidad de Chile. El delantero uruguayo se sumó a las huestes laicas por las próximas dos temporadas y al igual que en el anuncio de su incorporación, Colo Colo -club con que el salió campeón- no aparece en su radar.

“Es un paso muy importante en mi carrera. Creo que hay grandes desafíos en este club por delante, así que nada, espero poder estar a la altura y que sea un gran año para todos”, fueron las primeras palabras del ariete en las redes oficiales de los estudiantiles.

Luego agregó que “el haber venido acá -a la U- me daba el poder pelear un título, el poder pelear por alguna copa importante, así sea internacional como nacional”. Y es aquí donde comienza el olvido albo, pues sumó cuatro copas con el Cacique y una de ellas correspondió a un torneo nacional: el Campeonato de Transición de 2017.

Pero Rivero no paró ahí detalló que este traspaso “me agarra un momento muy bueno y espero poder demostrar todo lo que he venido haciendo estos últimos años. Acá, en la U, es el lugar donde elegí estar, así que estoy muy feliz... Además, en Chile me siento como en mi casa”. Y para que quedara claro que ya no tiene nada que ver con el conjunto popular, sentenció: “Este club, la U, es el lugar ideal para poder demostrar todo mi potencial”.

Cómo será su relación con Paqui Meneghini

Una de las razones que esgrimió Rivero para firmar por la U fue el interés que mostraron por él desde el año pasado, pero también lo fue la conversación que tuvo con Paqui Meneghini.

“Sé cómo trabaja, sé sus ideas. Pude charlar con él también antes de venir para acá. Sé que es un técnico muy ofensivo, que le gusta tener la pelota, que le gusta ser dominante ante el rival y eso también me llamó mucho la atención para venir acá, porque creo que es algo que este club pide. Así que nada, desde el día uno empezar a trabajar para poder estar lo más rápido posible con la idea que él tiene”, reveló.

Luego insistió en que “uno tiene que tratar de adaptarse lo más rápido posible, tratar de generar buena química, para lograr estar en el equipo lo más aceptado posible y lograr el objetivo final, que creo que todos tenemos, que es salir campeón”.

Finalmente, Rivero habló de lo que sumará en el plantel que ya tiene a Eduardo Vargas como compañero de ataque. “Creo que le puedo aportar goles, garras, tratar de ir siempre para adelante, valentía y a poder ayudar a mis compañeros y al cuerpo técnico en lo que me piden”, concluyó.