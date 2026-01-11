SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

    El nuevo refuerzo de los azules señala también que su nuevo club le da "el poder pelear un título" y detalló cuál será su relación con Meneghini.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Rivero ya posó con la camiseta de su nuevo club, Universidad de Chile. Foto: @udechile.

    Octavio Rivero ya es oficialmente jugador de la Universidad de Chile. El delantero uruguayo se sumó a las huestes laicas por las próximas dos temporadas y al igual que en el anuncio de su incorporación, Colo Colo -club con que el salió campeón- no aparece en su radar.

    “Es un paso muy importante en mi carrera. Creo que hay grandes desafíos en este club por delante, así que nada, espero poder estar a la altura y que sea un gran año para todos”, fueron las primeras palabras del ariete en las redes oficiales de los estudiantiles.

    Luego agregó que “el haber venido acá -a la U- me daba el poder pelear un título, el poder pelear por alguna copa importante, así sea internacional como nacional”. Y es aquí donde comienza el olvido albo, pues sumó cuatro copas con el Cacique y una de ellas correspondió a un torneo nacional: el Campeonato de Transición de 2017.

    Pero Rivero no paró ahí detalló que este traspaso “me agarra un momento muy bueno y espero poder demostrar todo lo que he venido haciendo estos últimos años. Acá, en la U, es el lugar donde elegí estar, así que estoy muy feliz... Además, en Chile me siento como en mi casa”. Y para que quedara claro que ya no tiene nada que ver con el conjunto popular, sentenció: “Este club, la U, es el lugar ideal para poder demostrar todo mi potencial”.

    Cómo será su relación con Paqui Meneghini

    Una de las razones que esgrimió Rivero para firmar por la U fue el interés que mostraron por él desde el año pasado, pero también lo fue la conversación que tuvo con Paqui Meneghini.

    “Sé cómo trabaja, sé sus ideas. Pude charlar con él también antes de venir para acá. Sé que es un técnico muy ofensivo, que le gusta tener la pelota, que le gusta ser dominante ante el rival y eso también me llamó mucho la atención para venir acá, porque creo que es algo que este club pide. Así que nada, desde el día uno empezar a trabajar para poder estar lo más rápido posible con la idea que él tiene”, reveló.

    Luego insistió en que “uno tiene que tratar de adaptarse lo más rápido posible, tratar de generar buena química, para lograr estar en el equipo lo más aceptado posible y lograr el objetivo final, que creo que todos tenemos, que es salir campeón”.

    Finalmente, Rivero habló de lo que sumará en el plantel que ya tiene a Eduardo Vargas como compañero de ataque. “Creo que le puedo aportar goles, garras, tratar de ir siempre para adelante, valentía y a poder ayudar a mis compañeros y al cuerpo técnico en lo que me piden”, concluyó.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileOctavio RiveroLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apoyos y dudas: parlamentarios cruzan opiniones por posibles integrantes del futuro gabinete de Kast

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu

    Hombre queda en prisión preventiva tras ser acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja en Alto Hospicio

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina

    Lo más leído

    1.
    Ofertas de Brasil y desacuerdo en las cifras traban la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile

    Ofertas de Brasil y desacuerdo en las cifras traban la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile

    2.
    Mito Pereira: “Me gusta el golf, pero todo lo que conlleva ser golfista profesional ya me tenía un poco agotado”

    Mito Pereira: “Me gusta el golf, pero todo lo que conlleva ser golfista profesional ya me tenía un poco agotado”

    3.
    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    4.
    Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocen a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia

    Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocen a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia

    5.
    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados
    Chile

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Apoyos y dudas: parlamentarios cruzan opiniones por posibles integrantes del futuro gabinete de Kast

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    Negocios

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”
    El Deportivo

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina
    Mundo

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil