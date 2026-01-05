SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo fue el emotivo reencuentro entre Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la primera práctica de la U

    Los campeones de la Copa Sudamericana se juntaron tras 14 años en el Centro Deportivo Azul y se fundieron en un abrazo antes de iniciar los ejercicios de la pretemporada.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Charles Aránguiz y Eduardo Vargas se reencontraron en el CDA. Foto: @udechile.

    El anunciado regreso de Eduardo Vargas a la Universidad de Chile tuvo su momento más emotivo durante la mañana de este lunes 5 de enero. El goleador llegó temprano al Centro Deportivo Azul, Francisco Meneghini citó a los jugadores a las 7:30 de la mañana, y tras ponerse la indumentaria de entrenamiento, se dirigió a una de las salas de kinesiología que tiene la casa de los estudiantiles.

    Fue allí dónde se reencontró con uno de sus mejores socios en la Copa Sudamericana que la U ganó de manera invicta el año 2011. Hablamos de Charles Aránguiz, el cual no había visto al nacido en Renca y cuya amistad trasciende a una cancha de fútbol.

    “Estoy muy ansioso de encontrar a Charles, pues a Chelo (Díaz) ya lo vi... Siempre nos encontrábamos en la Selección, así que no era mucho tiempo sin verlos. Siempre estamos hablando y ahora tenerlos de vuelta en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos, en las concentraciones, va a ser muy lindo”, reveló Turboman durante el fin de semana.

    Y el sueño se cumplió. Los tres ya están juntos nuevamente en el equipo que los llevó a la cima continental, aunque ahora el objetivo es más local: los estudiantiles tienen como meta conseguir el título de la Liga de Primera, el cual no obtienen desde el Clausura 2017 y se les escapó de las manos en la temporada 2024.

    Juan Martín Lucero mira a la U.

    La lucha por ser el ‘9′ de la U

    Vargas parte con cierta ventaja en la carrera por convertirse en el ‘9′ que necesita Universidad de Chile. No sólo porque ya es ídolo del club y el entrenador, Meneghini, conoce bien sus características, sino también porque comenzó con sus compañeros la pretemporada.

    “Por fin se dio este regreso. Primero darle gracias a Dios que se dio todo, y a toda la gente que se vio involucrada. Estoy muy feliz, todavía no asimilo bien que estoy acá de vuelta y mis sensaciones son felicidad”, señaló Vargas.

    El mismo que en los próximos días tendrá competencia, pues se espera que esta semana arribe al país, Juan Martín Lucero. El delantero argentino, que salió campeón con Colo Colo en el año 2022, negocia su salida de Fortaleza para llegar con el pase en su poder a la tienda estudiantil.

    Pese a que se buscó en un principio la fórmula de un préstamo, el club brasileño se niega a hacerse cargo de su elevado sueldo (cerca de 100 millones de pesos mensuales) y eso le dio un giro a las negociaciones. Por lo mismo, en la U esperan que el artillero destrabe su salida del tricolor para poder ficharlo. De hecho, ya tienen las condiciones acordadas y sólo faltaría que pase los exámenes médicos para la firma de su contrato.

    Mira el reencuentro de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz:

