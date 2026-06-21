SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    El Consulado General de Colombia informó que las mesas funcionarán entre las de 8:00 a 16:00 horas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Este sábado 20 y domingo 21 de junio continúan las votaciones de las Elecciones Presidenciales 2026 de Colombia para los ciudadanos colombianos residentes en el exterior.

    Para quienes viven en Santiago de Chile y necesiten sufragar, el Consulado General de Colombia informó que durante estas dos últimas jornadas las mesas funcionarán entre las 8:00 y las 16:00 horas.

    El local de votación habilitado será el Hotel Regal Pacific, ubicado en Avenida Apoquindo 5680, en la comuna de Las Condes.

    Quienes asistan pueden llegar a través de la estación de Metro Manquehue, correspondiente a la Línea 1, salida Rosario Norte. También estarán disponibles los recorridos de Red Movilidad 407, 421, C02 y C05.

    Además, el consulado informó locales habilitados en el norte del país. En Antofagasta, las votaciones se realizan en el Consulado de Colombia, ubicado en Avenida General Bernardo O’Higgins 1291, recinto disponible hasta el domingo 21 de junio.

    En Iquique, el local habilitado para votar este domingo 21 de junio será el Hotel Terrado Arturo Prat, específicamente en el Salón Covadonga, ubicado en Aníbal Pinto 695.

    Desde el consulado recalcaron que las mesas cerrarán de manera estricta a las 16:00 horas. Después de ese horario, solo podrán votar las personas que ya hayan entregado su cédula al jurado de mesa antes del cierre.

    La autoridad consular llamó además a revisar previamente el puesto y mesa de votación asignados antes de acudir al recinto.

    Lee también:

    Más sobre:ColombiaEleccionesServiciosIván CepedaGustavo PetroAbelardo de la EspriellaPresidencialesLocales de votaciónConsulado de ColombiaMesa de votaciónVotar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Imputado por homicidio a estudiante de 21 años en Antofagasta quedó en prisión preventiva

    Sismo de magnitud 5.1 en Perú: SHOA descarta posibilidad de tsunami en las costas chilenas

    Placebo y la revancha con su debut: “No nos gustaba mucho, pero al final no fue tan doloroso como pensamos”

    Emma D’Arcy y House of the Dragon 3: “Rhaenyra cree que tiene un mandato divino para gobernar”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, domingo 21 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    4.
    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    5.
    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Arabia Saudita en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Irán en TV y streaming

    Imputado por homicidio a estudiante de 21 años en Antofagasta quedó en prisión preventiva

    Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”
    Negocios

    Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “No he estado tan optimista como ahora sobre Chile en varios años”

    La millonaria inversión de Sartor en Miami que divide aguas y alienta esperanzas

    Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE: “El acuerdo de paz, sin duda, tendrá un efecto en Chile”

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones
    Tendencias

    Estos son los hábitos de la mediana edad que favorecen a la salud cerebral a largo plazo, según investigaciones

    Qué se sabe sobre la misteriosa “papa gigante” avistada en el cielo de Estados Unidos, según los informes de ovnis

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    El mensaje de Pipo Gorosito a Fernando Gago tras sufrir el infarto que preocupó a la U
    El Deportivo

    El mensaje de Pipo Gorosito a Fernando Gago tras sufrir el infarto que preocupó a la U

    “El hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura”: en Ecuador sentencian a Beccacece tras el empate ante Curazao

    Bielsa va por su primer triunfo: quiénes juegan este domingo en el Mundial y quiénes transmiten los partidos

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Hoy como ayer
    Cultura y entretención

    Hoy como ayer

    Placebo y la revancha con su debut: “No nos gustaba mucho, pero al final no fue tan doloroso como pensamos”

    Emma D’Arcy y House of the Dragon 3: “Rhaenyra cree que tiene un mandato divino para gobernar”

    Comienzan negociaciones entre EE.UU. e Irán en Suiza mientras persisten tensiones por Ormuz y la tregua en Líbano
    Mundo

    Comienzan negociaciones entre EE.UU. e Irán en Suiza mientras persisten tensiones por Ormuz y la tregua en Líbano

    De la Espriella y Cepeda: las propuestas, fortalezas y controversias de los candidatos

    Alejandro Gaviria: “Petro va a seguir teniendo una influencia política en Colombia”

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago