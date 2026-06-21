Elecciones presidenciales en Colombia: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 21 de junio

Este sábado 20 y domingo 21 de junio continúan las votaciones de las Elecciones Presidenciales 2026 de Colombia para los ciudadanos colombianos residentes en el exterior.

Para quienes viven en Santiago de Chile y necesiten sufragar, el Consulado General de Colombia informó que durante estas dos últimas jornadas las mesas funcionarán entre las 8:00 y las 16:00 horas.

El local de votación habilitado será el Hotel Regal Pacific, ubicado en Avenida Apoquindo 5680, en la comuna de Las Condes.

Quienes asistan pueden llegar a través de la estación de Metro Manquehue, correspondiente a la Línea 1, salida Rosario Norte. También estarán disponibles los recorridos de Red Movilidad 407, 421, C02 y C05.

Además, el consulado informó locales habilitados en el norte del país. En Antofagasta, las votaciones se realizan en el Consulado de Colombia, ubicado en Avenida General Bernardo O’Higgins 1291, recinto disponible hasta el domingo 21 de junio.

En Iquique, el local habilitado para votar este domingo 21 de junio será el Hotel Terrado Arturo Prat, específicamente en el Salón Covadonga, ubicado en Aníbal Pinto 695.

Desde el consulado recalcaron que las mesas cerrarán de manera estricta a las 16:00 horas. Después de ese horario, solo podrán votar las personas que ya hayan entregado su cédula al jurado de mesa antes del cierre.

La autoridad consular llamó además a revisar previamente el puesto y mesa de votación asignados antes de acudir al recinto.