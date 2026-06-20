Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, desde la tarde de este sábado 20 de junio hasta la mañana del domingo 21.

Los avisos de la institución dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pronostican fenómenos meteorológicos con grados de severidad moderada y potencialmente riesgosos.

Bajo una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica , las posibles tormentas señaladas por el organismo contemplan las zonas del Valle, Precordillera y Cordillera del Maule; Valle, Precordillera y Cordillera de Ñuble y el Litoral, la Cordillera Costa, la Precordillera y la Cordillera de Biobío.

Tormentas desde La Araucanía hasta Aysén

La Dirección Meteorológica también extendió otro aviso por probables tormentas eléctricas desde la región de La Araucanía hasta Aysén, a partir de la mañana de este sábado hasta la tarde del mismo.

También con una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica, estas tormentas afectan las zonas Litoral, Cordillera Costa, Valle y Precordillera de La Araucanía; el Litoral, Cordillera Costa, Valle y Precordillera de Los Ríos; el Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé y Litoral Interior de Los Lagos, más el sector Insular Norte de Aysén.