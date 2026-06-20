A partir de este sábado: pronostican marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica
Este es el decimoquinto aviso por marejadas en las costas continentales durante este año. Desde la Armada llaman a actuar con prudencia y evitar el tránsito por sectores rocosos.
Un aviso por marejadas para este sábado 20 de junio hasta el martes 23 del mismo mes, desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo Juan Fernández, fue emitido por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso.
“Debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste”, explicó el capitán de Fragata Carlos Gaete, jefe del Centro Zonal de Valparaíso. Así, se prevé la generación de oleaje con rompiente en bahías abiertas hacia ese sentido.
“Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 14:00 y 17:00 horas como marea primaria y entre las 02:00 y 05:00 horas como pleamar secundaria”, desarrolló Gaete.
Este aviso corresponde al decimoquinto por marejadas en las costas continentales durante lo que va de este 2026. “Como siempre, la autoridad marítima insta a la comunidad a actuar con prudencia, cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitar el tránsito por sectores rocosos y no ingresar al mar durante el evento de marejadas”, afirmó Elizabeth Villaroel, marinero 1°.
|Marejadas
|Cuándo llegarán y hasta cuándo se mantendrá
|Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco
|Desde el sábado 20 (AM) hasta el domingo 21 de junio.
|Archipiélago Juan Fernández
|Desde el sábado 20 (PM) hasta el domingo 21 de junio.
|Golfo de Arauco hasta Coquimbo
|Desde el sábado 20 (PM) hasta el lunes 22 de junio.
|Coquimbo hasta Arica
|Desde el domingo 21 de junio (AM) hasta el martes 23 de junio.
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