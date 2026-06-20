Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins
El epicentro del movimiento se registró a 23 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Andes.
La noche de este viernes, un sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, generando asombro por el ruido subterránero percibido en la capital.
De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento tuvo una intensidad de 4,1 y se registró a las 21.32 horas.
El epicentro se registró a 23 kilómetros al suroeste de Los Andes, en la Región de Valparaíso, a 80 kilómetros de profundidad.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició la evaluación de daños producto del movimiento telúrico, no reportando incidentes al cierre de esta nota.
También dio a conocer la intensidad en la escala de Mercalli para las zonas afectadas, la que cuantifican la percepción del sismo.
Distintos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos con el temblor. En la Región Metropolitana se reportó un fuerte ruido subterráneo
Intensidades en escala de Mercalli
Región: Valparaíso
Quillota: IV
Limache : III
Valparaíso: III
Viña del Mar: III
Región: Metropolitana de Santiago
San José de Maipo: III
Lo Prado: II
Quilicura: II
Región: Libertador Bernardo O’Higgins
Rancagua: IV
Coltauco: III
Las Cabras: III
Mostazal: III
San Vicente de Tagua Tagua: III
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