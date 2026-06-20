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    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    El epicentro del movimiento se registró a 23 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Andes.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La noche de este viernes, un sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, generando asombro por el ruido subterránero percibido en la capital.

    De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento tuvo una intensidad de 4,1 y se registró a las 21.32 horas.

    El epicentro se registró a 23 kilómetros al suroeste de Los Andes, en la Región de Valparaíso, a 80 kilómetros de profundidad.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) inició la evaluación de daños producto del movimiento telúrico, no reportando incidentes al cierre de esta nota.

    También dio a conocer la intensidad en la escala de Mercalli para las zonas afectadas, la que cuantifican la percepción del sismo.

    Distintos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos con el temblor. En la Región Metropolitana se reportó un fuerte ruido subterráneo

    Intensidades en escala de Mercalli

    Región: Valparaíso

    Quillota: IV

    Limache : III

    Valparaí­so: III

    Viña del Mar: III

    Región: Metropolitana de Santiago

    San José de Maipo: III

    Lo Prado: II

    Quilicura: II

    Región: Libertador Bernardo O’Higgins

    Rancagua: IV

    Coltauco: III

    Las Cabras: III

    Mostazal: III

    San Vicente de Tagua Tagua: III

    Más sobre:SismoTemblorRegión MetropolitanaValparaísoO'HigginsSenapredMercalli

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