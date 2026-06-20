SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Minvu solicita al CDE interponer querella contra dos entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción en El Olivar

    La cartera detectó una serie de irregularidades en el proceso de reconstrucción tras los incendios de 2024 en Viña del Mar, que apuntan a eventuales delitos de falsificación de instrumento público, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa y amenazas, entre otros.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por el ministro Iván Poduje, informó este viernes que solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) interponer una querella criminal contra las entidades patrocinantes (EP) Social Arquitectura y Uno a Uno por eventuales irregularidades en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, tras los incendios que afectaron a la zona en 2024.

    A través de un comunicado de prensa, el Minvu sostuvo que la determinación se funda en el resultado de una “serie de investigaciones administrativas y técnicas”, tras lo cual se detectaron una serie de irregularidades.

    Así, en contra de las EP Social Arquitectura y Uno a Uno S.A, la cartera sugirió que la acción penal sea debido a los posibles delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros.

    Según la cartera, la investigación interna permitió identificar “la utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas”.

    El Minvu ejemplificó que una de estas acciones se cometió mediante la intervención de un exdirector de Serviu Valparaíso, “quien suscribió el 19 de julio de 2024 un certificado de experiencia técnica que acreditaba 1.006 beneficiarios de la EP Social Arquitectura distribuidos en 14 proyectos”, dice el comunicado.

    “Los antecedentes determinaron que ninguno de esos proyectos cumplía la exigencia reglamentaria de estar concluido y aprobado a esa fecha; varios registraban 0% de avance”, agrega la cartera.

    Con todo, el Minvu informó que la suscripción de dicho certificado permitió a Social Arquitectura un aumento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT), accediendo sin la experiencia real requerida a proyectos de alta complejidad valorados en 709.143,09 UF ($29.735.320.015 al 19 de junio).

    También se sostiene que este exdirector del Serviu -quien no fue individualizado en la comunicación de la cartera- acompañó a Social Arquitectura y la constructora San Sebastián en reuniones de adjudicación de proyectos en la zona.

    En relación a la misma EP, se verificó que en la plataforma Asistencia Social del Minvu, una funcionaria habría revisado y aprobado módulos sociales de proyectos de Social Arquitectura, “omitiendo el deber de declarar la relación familiar con el socio y administrador de dicha EP”.

    En relación a la EP Uno a Uno, la investigación determinó -según el ministerio- que la entidad suscribió Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT) con el Minvu, omitiendo el vínculo matrimonial con una funcionaria del Serviu Valparaíso y el desempeño previo como funcionaria en el propio Minvu.

    También se señala que “la entidad intentó además recibir en cesión los proyectos de la EP Social Arquitectura”.

    Sumarios y auditoría nacional

    Como consecuencia de estos hallazgos, el Minvu informó que el pasado 17 de junio instruyó dos sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos involucrados.

    Paralelamente, la Subsecretaría de Vivienda ordenó una auditoría nacional sobre la totalidad de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica vigentes en el país.

    La revisión abarcará aspectos como la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por las entidades patrocinantes, posibles conflictos de interés de funcionarios públicos, cesiones y modificaciones de proyectos, el estado técnico de las obras en ejecución y la situación de entidades suspendidas o con convenios terminados.

    Denuncias previas

    La ampliación de las acciones judiciales se suma a una denuncia criminal presentada por el Ministerio el 26 de marzo de este año ante la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la Constructora San Sebastián y Social Arquitectura.

    En esa oportunidad, la cartera acusó el uso de un sistema constructivo no autorizado para las viviendas proyectadas en El Olivar, además de graves deficiencias estructurales detectadas por organismos técnicos como Ditec e Idiem.

    Entre las irregularidades denunciadas también figuran incumplimientos de normas de protección contra incendios y aislación acústica, modificaciones de materiales sin autorización de las familias beneficiarias y presuntas amenazas a vecinos que intentaron cambiar de entidad patrocinante.

    A estas familias se les señaló que se descontaría hasta $1.200.000 del subsidio habitacional.

    Posteriormente, en mayo, la Seremi de Vivienda de Valparaíso complementó la denuncia tras detectar antecedentes que, según el ministerio, demostrarían que Social Arquitectura obtuvo de manera fraudulenta un aumento de categoría en el registro técnico regional.

    El Minvu añadió que las medidas adoptadas, incluida la paralización y demolición de obras con deficiencias, no han sido suspendidas por los tribunales. Según la cartera, hasta la fecha la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las actuaciones impulsadas por el ministerio en el marco de este caso.

    Más sobre:MinvuReconstrucciónEl OlivarViña del MarIván PodujeSan SebastiánConstructoraSocial ArquitecturaUno a Uno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano apuntando a que, de no ser por él, la nación judía habría sido “aniquilada”

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Cruce de información con bases de datos municipales: alcaldes de la RM abordan labores para localizar a niños haitianos

    Lo más leído

    1.
    Devuelven a Bolivia a los cinco militares detenidos en la frontera de Colchane: les abrirán sumario informativo militar

    Devuelven a Bolivia a los cinco militares detenidos en la frontera de Colchane: les abrirán sumario informativo militar

    2.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    3.
    Juzgado civil de Valparaíso pide informe de una perito ingeniero o constructor civil en pugna por demolición de casas en El Olivar

    Juzgado civil de Valparaíso pide informe de una perito ingeniero o constructor civil en pugna por demolición de casas en El Olivar

    4.
    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    5.
    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    6.
    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins
    Chile

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Minvu solicita al CDE interponer querella contra dos entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción en El Olivar

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental
    Negocios

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Escocia estalla por el arbitraje en la caída ante Marruecos: “Nos negaron un claro penal”
    El Deportivo

    Escocia estalla por el arbitraje en la caída ante Marruecos: “Nos negaron un claro penal”

    Joaquín Niemann deja atrás la penalización en el US Open con un brillante segundo día: “Voy a aprender de esto”

    Marruecos se impone con comodidad sobre Escocia para poner pie y medio en la siguiente ronda del Mundial 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”
    Mundo

    Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano apuntando a que, de no ser por él, la nación judía habría sido “aniquilada”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico