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    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Desde la PDI informaron que los menores están recibiendo servicios educativos y de salud, además de encontrarse junto a sus familias.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Punto de prensa desde La Moneda por niños haitianos.

    El gobierno del Presiente José Antonio Kast confirmó la tarde de este viernes que la Policía de Investigaciones (PDI) ha localizado a 33 niños haitianos de los 64 que estaban inubicables, de acuerdo al preinforme de la Contraloría.

    La información fue confirmada por el general de la PDI, Eduardo Cerna, desde el Palacio de La Moneda a través de un punto de prensa que fue encabezado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

    En esa línea, la ministra señaló que el documento del órgano contralor tuvo una muestra de 105 menores, de los cuales 64 estaban no localizados. De estos, 33 ya fueron ubicados por las autoridades.

    Cerna afirmó que los menores están en buenas condiciones y recibieron servicios educativos y de salud.

    “Es un trabajo articulado, una mesa intersectorial y en relación al informe de Contraloría, que hace alusión a 64 menores que no habían sido ubicados, de ellos ya hemos encontrado a 33 (niños) que están con viviendo con familias vinculantes, padres, madres y hermanos", informó Cerna.

    En esa línea, añadió que “son jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud”.

    Con todo, Cerna recalcó que los niños localizados “están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso regular”.

    Seguidamente, Cerna afirmó que “seguimos buscando, seguimos relacionando para corroborar lo que ya está, que son las actas con las cuales fueron entregados a los adultos vinculantes. Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó”.

    “Ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió”, dijo Cerna, quien detalló que por tratarse de vuelos chárter, se tramitan en casetas de seguridad distintas, donde se revisa la documentación “uno a uno”.

    “Se ve la coincidencia del menor que viene con la visa de reunificación y quién es el adulto vinculante. Una vez verificado eso, se toma contacto con el adulto vinculante, y en el sector de entradas se reúne con el menor y el oficial a cargo de la fiscalización hace un acta donde consta el nombre, los datos, el domicilio del adulto que lo recibe”, detalló Cerna, descartando que se trate de ingresos sin verificación o laxitud por parte de la PDI.

    Ministra Wulf reitera compromiso del gobierno

    La ministra Wulf reiteró “el compromiso de nuestro gobierno con la infancia”, agregando que las labores del Ejecutivo no se concentrarán en este hecho.

    “Si bien el foco inmediato han sido los 64 niños y adolescentes, reforzaremos los protocolos y seguiremos avanzando en la articulación con los distintos organismos para consolidar la información y los datos disponibles”, afirmó Wulf.

    Con todo, la ministra Wulf relevó que este momento “no es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables o responsables, es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes”.

    “Nuestra única ocupación es resolver esto lo más pronto posible para la seguridad de estos niños y para la tranquilidad del país que demanda respuestas”, agregó la secretaria de Estado.

    Con todo, la titular de Desarrollo Social fue requerida para precisar el número con el listado de niños que están no localizados, dada las diferentes cifras que se han entregado los últimos días.

    “Es muy importante clarificar las acciones del gobierno y de la PDI. Con respecto al preinforme de Contraloría, en el cual se estableció una muestra de 105 niños, de los cuales 64 no estaban localizados, se hizo una fuerza de tarea para lograr la identificación que el director de la Policía de Investigaciones ha mostrado esos resultados”, especificó.

    “Esa información requiere de articulación. Hoy día hay distintos actores del Estado que tienen contacto con los niños, desde Servicios de Salud, las oficinas locales de la niñez, Migraciones, el Registro Civil y tantos otros. La fuerza de tarea que nosotros realizamos es poner a todos esos actores para que pudiesen prestar información que colaborará con las labores investigativas de la Policía de Investigaciones", detalló.

    Asimismo, Wulf afirmó que personal de la PDI también concurrió a su cartera para usar la información disponible en la Subsecretaría de Evaluación Social, que maneja el Registro Social de Hogares, “y diferentes registros que colaboran y contribuyen a la identificación de los niños”, relató la ministra.

    Más sobre:HaitianosgobiernoMaría Jesús Wulf

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