Iniciativa que sanciona “pelotazos”: Cámara de Diputados aprueba proyecto que fortalece seguridad perimetral en cárceles

En su sesión 50°, ordinaria, la Sala de la Cámara de Diputados revisó la mañana de este martes un proyecto que amplía penalizaciones con la finalidad de fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales.

La propuesta contra la práctica conocida como “pelotazos” fue previamente discutida en una comisión mixta del Congreso que zanjó las discrepancias que surgieron en la discusión en ambas cámaras del Legislativo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó que “en la comisión mixta existió un debate legítimo, pero esta logró ponerse de acuerdo en los textos que se proponen ratificar a esta honorable Cámara de Diputados”.

La autoridad de gobierno solicitó el respaldo a “este proyecto que contribuirá sin lugar a dudas con la seguridad penitenciaria y apoyará el cuidado de los barrios que se encuentran colindantes a los recintos penitenciarios”.

La votación se realizó cerca de las 13.00 horas y el proyecto obtuvo un respaldo unánime de 146 diputados a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

La propuesta debe ser ratificada ahora por el Senado para ser despachada como ley.